Cristobal gelerà Pia e Ricardo nella puntata de La Promessa di sabato 11 luglio: "Uno dei due deve lasciare il palazzo".

Le anticipazioni tv rivelano che la decisione del maggiordomo arriverà dopo aver visto il bacio tra Ricardo e Pia. Cristobal consulterà Leocadia e con lei converrà che separare la coppia fisicamente è l'unica soluzione possibile. I due amanti saranno disperati e avranno solo una settimana per scegliere chi dei due andrà via: poi, ci penserà Cristobal.

Amore proibito a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Pia e Ricardo si metterà molto male.

Tutto avrà inizio da una leggerezza della coppia che si scambierà un bacio in lavanderia. Cristobal sorprenderà i suoi due lavoratori insieme e andrà su tutte le furie. Il maggiordomo convocherà tutta la servitù e si dirà molto deluso, visto che nessuno gli aveva riferito della tresca tra Ricardo e Pia. Successivamente, Cristobal parlerà da solo con Ricardo e dopo averlo rimproverato gli ricorderà che è un uomo sposato e saranno presi provvedimenti. Pia e il suo amato attenderanno il verdetto con grande ansia e Cristobal li convocherà solo dopo qualche giorno, con una decisione che sconvolgerà le loro vite. Il maggiordomo inizierà col dire che si è consultato con donna Leocadia per capire come procedere nei loro confronti.

Pia sarà molto spaventata, visto che si aspettava un parere da Catalina.

Una scelta difficile per Ricardo e Pia

Nella puntata de La Promessa di sabato 11 luglio, Pia non resterà in silenzio e ci terrà a specificare che al palazzo ci sono problemi ben più gravi da risolvere. Ricardo fermerà la sua amata e la inviterà ad ascoltare cosa ha deciso per loro il maggiordomo. Cristobal non si farà attendere: "C'è un modo per preservare il decoro: uno di voi due deve lasciare il palazzo". Pia e Ricardo resteranno senza parole, soprattutto quando il maggiordomo darà loro solo una settimana di tempo per decidere chi dei due andrà via. "Quando sarà passato questo tempo, sarò io stesso a scegliere", dirà Cristobal. I due amanti saranno disperati e arrabbiati: Curro e Lope ascolteranno lo sfogo di Pia, consapevoli di non poter fare nulla per lei.