Leocadia cederà la mano di sua figlia a Lorenzo nella puntata de La Promessa di sabato 19 luglio: la donna sarà disperata all'idea di dover barattare l'infelicità di sua figlia con la sua salvezza.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo minaccerà di denunciare Leocadia per la morte di Jana. A quel punto la donna non avrà altra scelta che sacrificare il futuro di Angela per evitare il carcere.

La scomparsa di Angela da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'improvvisa scomparsa di Angela metterà in allarme tutti gli abitanti del palazzo.

Le ricerche inizieranno subito e Curro implorerà Cristobal di poter contribuire. I sospetti del ragazzo saranno tutti per Lorenzo, ma il Capitano negherà con forza il suo coinvolgimento nella sparizione di Angela. Leocadia, però, non si lascerà convincere facilmente e alla fine otterrà una confessione da Lorenzo. Quest'ultimo ammetterà di aver fatto sequestrare Angela e in questo modo terrà in pugno la signora De Figueroa. Leocadia troverà pane per i suoi denti e per la prima volta avrà davvero molta paura di Lorenzo. Tutto avrà inizio quando il Capitano chiederà dei soldi in cambio della libertà di Angela. Anche se un po' infastidita, Leocadia cederà subito al ricatto, ma Lorenzo non si fermerà affatto qui.

L'uomo sarà più chiaro: non si accontenta del vile denaro, ma pretende la mano di Angela. Leocadia negherà con forza, ma solo perché non immaginerà ancora che Lorenzo conosce il suo segreto più inconfessabile.

L'ultimo ricatto di Lorenzo a Leocadia

Nella puntata de La Promessa di sabato 19 luglio, Lorenzo si presenterà da Leocadia con un pacchetto. L'uomo restituirà alla signora De Figueroa la spilla che gli aveva regalato tempo fa e che aveva comprato dalla gioielleria Llop. In questo modo Lorenzo farà capire a Leocadia che conosce il suo grande reato, ma per essere certo che lei abbia davvero idea della situazione, le parlerà con chiarezza. "Dirò a tutti che hai ucciso Jana", tuonerà il Capitano, "Voglio sposare Angela".

Quando Leocadia resterà da sola crollerà in un pianto disperato, perché saprà di non avere altra scelta che barattare l'infelicità di sua figlia con la sua salvezza. La donna cederà al ricatto e Lorenzo vincerà, almeno per questa volta.