Alonso obbligherà Manuel a scusarsi con Leocadia nella puntata de La Promessa di lunedì 20 luglio: "Chiedile scusa", dirà, "L'hai ingannata".

Le anticipazioni rivelano che Alonso non approverà la decisione di Manuel di uscire dalla società con Leocadia. L'uomo ricorderà a suo figlio che la donna sta vivendo un momento difficile. Manuel, però, non vorrà saperne e lo scontro con suo padre sarà durissimo.

Leocadia perderà la fiducia di Manuel a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un duro scontro tra Manuel e Alonso. Ancora una volta, al centro delle scene ci sarà Leocadia che riuscirà a guadagnarsi il favore del marchese a discapito di suo figlio.

Tutto avrà inizio da una drastica decisione di Manuel: dopo aver scoperto che Leocadia gli ha mentito sulla telefonata di Farrè, smetterà di fidarsi di lei. Il marchesino convocherà la donna e le dirà che non vuole più avere a che fare con lei. Leocadia proverà in tutti i modi a spiegare che non gli ha rivelato di aver parlato con Farré solo per una dimenticanza, ma questo non basterà a Manuel. Dopo averci riflettuto a lungo, il marchesino deciderà di fare un passo indietro: si dimetterà dal suo incarico per iniziare una nuova attività. Manuel, però, farà i conti senza considerare cosa ne pensa Alonso e questo farà nascere uno scontro tra padre e figlio. Il marchese imporrà a suo figlio di restare nell'impresa e lo farà senza voler ascoltare le sue ragioni.

Alonso ancora dalla parte di Leocadia

Nella puntata de La Promessa di lunedì 20 luglio, Alonso dirà a Manuel che ha impedito ai collaboratori di rispedire i macchinari a Don Pedro Farré. "Ti serviranno per la tua attività con lui e Leocadia", dirà il marchese con tono perentorio. Manuel sarà a dir poco furioso con suo padre e gli dirà di aver già deciso che non vuole continuare gli affari con Leocadia. Alonso sarà più chiaro: "Chiedi scusa a Leocadia", gli dirà, "L'hai ingannata". Manuel proverà a dire a suo padre che è stato lui a sentirsi ingannato dalle bugie della donna, ma da parte del marchese non ci sarà comprensione. Il marchesino si sentirà ferito da suo padre che farà leva sul brutto momento di Leocadia per la scomparsa di Angela.