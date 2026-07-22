Martina andrà su tutte le furie quando scoprirà che dietro l'invito alla Fondazione c'è Jacobo: nella puntata de La Promessa di venerdì 24 luglio, la ragazza litigherà con il suo fidanzato.

Le anticipazioni rivelano che Martina accetterà di far parte della prestigiosa associazione della Vergine Miracolosa. Quando scoprirà grazie a Teresa che è stato Jacobo a raccomandarla, però, sarà profondamente delusa.

Leocadia sta perdendo potere a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il piano di Leocadia per impossessarsi della tenuta andrà avanti.

La signora De Figueroa si renderà conto di non avere più molto potere al palazzo e per questo vedrà Catalina e Martina come ostacoli ai suoi progetti. A contrastare Catalina penserà il Barone De Valladares che ha già iniziato una guerra contro di lei. Il carattere forte battagliero della ragazza sta facendo un grosso favore a Leocadia che sa per certo che entro pochi giorni si libererà di lei. Martina, invece, sarà più difficile da allontanare da La Promessa, perché la ragazza è molto più docile di Catalina ed è sempre pronta all'accordo con gli altri nobili. A Leocadia non resterà che indirizzare la nipote di Alonso verso altri interessi: se Martina sarà impegnata non avrà molto tempo di occuparsi degli affari della tenuta.

La grande delusione di Martina nei confronti di Jacobo

Nella puntata de La Promessa di venerdì 24 luglio, Martina deciderà di accettare l'incarico di dama della prestigiosa Fondazione della Vergine Miracolosa. A spingerla verso questa decisione sarà Leocadia che di fronte alla sua reticenza le illustrerà l'importanza di quella associazione. Con la donna, ad insistere ci sarà anche Jacobo che consiglierà a Martina di non lasciarsi sfuggire l'occasione. Leocadia spiegherà che persino Cruz voleva far parte della fondazione, ma non è stata accettata. A Martina sembrerà strano di aver ricevuto un invito così prestigioso senza aver fatto domanda, ma presto otterrà le sue risposte. Teresa, infatti, rivelerà alla ragazza che Jacobo ha ricevuto le congratulazioni da Lorenzo per averla raccomandata con successo alla fondazione. Quando Martina scoprirà che dietro l'invito c'è Jacobo andrà su tutte le furie. Avendo ormai dato la sua parola, però, accetterà l'incarico.