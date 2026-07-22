Catalina troverà due armi nelle culle dei suoi bambini nella puntata de La Promessa di domenica 26 luglio: sarà questa l'ultima minaccia del Barone De Valladares.

Le anticipazioni rivelano che Catalina tremerà difronte a quelle armi e capirà che deve andare via come le ha intimato il Barone. Quando la donna chiederà ad Adriano di allontanarsi dalla tenuta, però, lui si rifiuterà e chiederà tempo per decidere.

Catalina più sola che mai a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Catalina sottovaluterà un po' troppo le minacce di Valladares.

Nei prossimi giorni il Barona sarà più agguerrito che mai, tanto che si presenterà al palazzo per intimare ancora una volta a Catalina di lasciare la tenuta, senza marito e figli. Catalina non vorrà proprio saperne, sia perché non avrà paura di lui e sia perché penserà che la causa dei contadini sia più importante di tutto. La figlia di Alonso si sentirà sempre più sola perché non avrà più la famiglia ad appoggiarla. Dopo l'affronto che Catalina ha fatto spargendo letame al palazzo dei Barone, né Alonso, né Adriano condivideranno il suo comportamento. A rincarare la dose ci sarà l'ennesima visita di Valladares: "Devi andare via subito", dirà, "O i tuoi bambini saranno in pericolo". Le parole dell'uomo e il tono severo, questa volta faranno davvero paura a Catalina.

L'ultima visita del Barone de Valladares a Catalina

Nella puntata de La Promessa di domenica 26 luglio, Catalina andrà in camera dei bambini e troverà qualcosa che la farà tremare. Nelle culle di Andreas e Rafaela ci saranno due armi. Dopo aver realizzato la gravità della situazione, Catalina tornerà da Valladares e sfogherà su di lui tutta la sua rabbia: "Chi è stato?", chiederà senza ottenere risposta. Il Barone sarà molto calmo, ma le ricorderà che andare via è l'unica cosa da fare. Per non spaventare Adriano, la donna non gli dirà delle armi, ma gli spiegherà che è meglio allontanarsi dal clima teso del palazzo. Adriano non sarà affatto d'accordo e le dirà che lui non vuole più andare via. Di fronte all'insistenza di Catalina, l'uomo chiederà tempo per pensare, ignaro delle pressioni che sua moglie sta subendo.