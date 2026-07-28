La salute di Petra peggiorerà nelle puntate de La Promessa dal 3 al 9 agosto, tanto che Samuel chiamerà un medico contro la sua volontà.

Le anticipazioni rivelano che Petra soffrirà a causa di terribili dolori. La prima a soccorrerla sarà Maria che la aiuterà a raggiungere la sua stanza. La governante chiederà alla cameriera di non dire nulla a nessuno, ma presto la situazione sfuggirà di mano. Petra starà molto male e non potrà più nascondere i suoi malori: il medico le darà degli antidolorifici.

Tensione alle stelle a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il clima al palazzo sarà tesissimo.

L'annuncio del fidanzamento di Angela e Lorenzo e la scomparsa di Catalina saranno solo l'inizio di una serie di spiacevoli episodi. La servitù sarà stremata dagli ordini sempre più rigidi di Cristobal e tutto saranno provati dalla partenza improvvisa di Pia, costretta a separarsi da suo figlio per un lavoro ad Arujanez. Petra avrà ancora un terribile torcicollo e dovrà subire anche le critiche di Maria e gli altri che la accuseranno di aver sempre remato contro Pia e Ricardo. La governante si mostrerà molto forte, ma la realtà sarà ben diversa: i dolori non le lasceranno tregua e inizieranno a spaventarla seriamente. Petra non dirà nulla a nessuno, anche se Maria si accorgerà del suo malessere e ne parlerà con Samuel.

Quando sarà da sola nel suo ufficio, Petra avrà delle fitte terribili e appena sentirà la voce di Maria non potrà fare a meno di chiederle aiuto.

Samuel chiamerà un medico per Petra

Nelle puntate de La Promessa dal 3 al 9 agosto, Maria correrà ad aiutare Petra che le chiederà di non lasciare la sua mano. La fragilità della governante colpirà particolarmente Maria che le starà accanto fino a quando non si sentirà meglio. Petra chiederà alla ragazza di non dire nulla a nessuno e di accompagnarla nella sua stanza. Maria insisterà nel voler chiamare un medico, ma Petra le farà giurare che non lo farà. L'indomani, Petra tornerà al lavoro, ma sarà impossibile nascondere a lungo le sue condizioni di salute. Dopo l'ennesimo malore, don Samuel non aspetterà oltre e chiamerà un medico che somministrerà alla governante degli antidolorifici.