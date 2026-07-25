Pia sarà costretta a lasciare La Promessa per un palazzo a Aranjuez nella puntata di giovedì 30 luglio: si tratterà dell'ennesima punizione di Cristobal.

Le anticipazioni rivelano che Cristobal riuscirà ad aggirare l'ordine di Manuel e non potendo licenziare Pia la allontanerà dal palazzo con un pretesto. La donna dovrà prestare servizio lontano da Lujan e lascerà in lacrime suo figlio Dieguito e il suo amato Ricardo.

Cristobal contro Pia e Ricardo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Pia e Ricardo non ci saranno buone notizie.

I due collaboratori hanno pagato a caro prezzo il loro amore e nelle puntate precedenti hanno scampato il licenziamento grazie all'intervento di Manuel. Cristobal ha trovato un modo alternativo per punire Pia e Ricardo: li ha declassati a svolgere i lavori più umili. Nonostante tutto, i due innamorati, dopo aver promesso che staranno lontani, non si arrenderanno. Pia e Ricardo si ritaglieranno brevi momenti per condividere i loro sogni e continueranno a progettare una vita insieme. L'amore, però, non basterà a risolvere i problemi. Cristobal, infatti, non si accontenterà di vedere Pia e Ricardo umiliati sul lavoro e riuscirà a trovare un modo per allontanarli fisicamente. Visto che non potrà licenziarli, Cristobal avrà un lavoro speciale da assegnare a Pia.

Una nuova punizione per Pia

Nella puntata de La Promessa di giovedì 30 luglio, Cristobal convocherà Pia nel suo studio per un nuovo lavoro. La donna dovrà partire per Aranjuez, presso il palazzo di alcuni nobili che hanno bisogno di ampliare il personale per un periodo di tempo. Pia sarà sconvolta nell'apprendere che dovrà allontanarsi da Ricardo, ma ancora di più dal suo amato Dieguito. La donna proverà ad opporsi, suggerendo di assegnare ad una collega quel lavoro, ma Cristobal sarà irremovibile. A Pia non resterà altro che disperarsi e salutare i suoi amici, certa che la sua sia una punizione destinata a durare per un lungo tempo. La donna lascerà il palazzo in lacrime, raccomandando alle cuoche di prendersi cura del suo amato bambino. Ricardo abbraccerà Pia tra i sensi di colpa, consapevole che tutto questo è accaduto a causa del loro amore.