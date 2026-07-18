Negli episodi de La Promessa in onda dal 18 al 24 luglio, Catalina umilierà il barone de Valladares e finirà su un quotidiano, accusata di essere una istigatrice di rivolte. Inoltre Alonso chiederà a Manuel di chiedere scusa a Leocadia.

Pia, invece, coprirà Curro e dirà a Lorenzo che è stata lei ad uscire dalla stanza di Angela, mentre Enora chiarirà a Tono che dovrà pensarci prima di sposarsi.

Scoppia la rivolta nelle terre del marchese de Aguinaga

Vera si vedrà con Federico e dopo uno scontro, i due faranno pace. Intanto Catalina apprenderà che Bartolomè l'ha insultata davanti a Martina e Jacobo, anche se la cugina le racconterà della riunione andata male ma senza fare alcun cenno sugli insulti.

Inoltre vicino al mulino sarà ritrovata la giacca che Angela ha indossato il giorno in cui si sono perse le sue tracce. Curro, invece, continuerà a cercare la ragazza e si convincerà della colpevolezza di Lorenzo.

Nel frattempo gli abitanti della tenuta saranno turbati dalla notizia della rivolta nelle terre del marchese de Aguinaga. Adriano temerà le conseguenze, al contrario di Catalina che sottovaluterà ogni cosa. In tutto questo, Angela si libererà dalla prigionia e Leocadia si scaglierà contro il Capitano, reo secondo lei di averla rapita. Simona, invece, festeggerà con Enora la riconciliazione avvenuta con Tono.

Pia e Cristobal si scontrano

Catalina rivelerà al padre di aver fatto spargere del letame davanti la casa del barone De Valladares ed uscirà su un quotidiano una notizia che indica la marchesina come istigatrice di rivolte.

Intanto Tono, Enora e Manuel avvieranno un nuovo progetto lavorativo, ma Alonso esorterà il figlio a scusarsi con Leocadia. Inoltre Vera inviterà Lope e Teresa a non intromettersi nelle sue vicende familiari.

Nel frattempo Pia porterà Diego presso La Promessa, ma si scontrerà con Cristobal. In tutto questo, Curro uscirà dalla stanza di Angela, ma Adarre lo coprirà per evitare che Lorenzo lo possa vedere. Enora, invece, comprenderà il desiderio di Tono di sposarla, ma lei chiarirà di doverci pensare.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Angela è scomparsa nel nulla e Lorenzo ha confessato di averla rapita. Il Capitano ha spiegato a Leocadia come l'unico modo per liberarla è che le accetti di sposarlo.

Inoltre Tono ha fatto pace con Simona solo per fare un piacere ad Enora.

Bartolomé, invece, ha insultato Catalina durante l'incontro avvenuto con Martina e Jacobo, mentre Alonso ha scelto Curro per guidare le ricerche di Angela.