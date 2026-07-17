"Vi annuncio che Angela sposerà Lorenzo": con queste parole Leocadia interromperà la cena con un brindisi a La Promessa nelle puntate dal 27 luglio al 2 agosto.

Le anticipazioni rivelano che la reazione dei commensali sarà gelida: nessuno riuscirà a dire nulla. Lorenzo, invece, gioirà dell'annuncio e inviterà la famiglia a brindare.

Angela di nuovo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che il gioco di Lorenzo è appena iniziato e metterà in ginocchio Leocadia e Angela. Il Capitano ha appena rapito la ragazza e ha detto a sua madre che la lascerà libera solo se potrà sposarla.

Leocadia ha provato con tutte le sue forze ad opporsi, ma presto Lorenzo minaccerà di dire a tutti che è stata lei a uccidere Jana. Con le spalle al muro, la signora De Figueroa non avrà altra scelta che cedere. Lorenzo vincerà la partita e Angela tornerà al palazzo molto provata dal rapimento. La ragazza non saprà dare nessuna informazione utile sui sequestratori e il reato resterà impunito. A causa della fragilità dovuta ai giorni di prigionia, Angela resterà a letto per diversi giorni e Lorenzo si divertirà a provocare Leocadia: "Non so se mi piacerai come suocera". L'uomo insisterà ogni giorno affinché la donna comunichi a sua figlia le prossime nozze, ma Leocadia prenderà tempo nella speranza di trovare una soluzione alternativa.

La cena disastrosa di Angela in famiglia

Nelle puntate de La Promessa dal 27 luglio al 2 agosto, Leocadia approfitterà della convalescenza di Angela per evitare il più possibile il fidanzamento. Tutti gli sforzi, però, saranno inutili perché Lorenzo continuerà a incalzarla: "Se non glielo dici tu glielo dirò io", dirà l'uomo per l'ultima volta. Angela starà molto meglio e non avrà più motivo di restare nella sua stanza: per lei la prima cena in famiglia si trasformerà in un incubo. Mentre tutti saranno riuniti per dare il bentornato alla ragazza, Leocadia alzerà il calice con una notizia che sconvolgerà. "Con immenso piacere vi comunico che Angela sposerà il Capitano Lorenzo de La Mata", dirà Leocadia. La donna spiegherà che con la sua decisione vuole proteggere sua figlia, ma Angela e gli altri commensali saranno senza parole.