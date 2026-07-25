Negli episodi de La Promessa in onda dal 25 al 31 luglio, Catalina confesserà ad Adriano che è costretta a fuggire dalla tenuta a causa delle minacce subite dal barone de Valladares. Inoltre Pia sarà disperata poichè dovrà abbandonare palazzo e lasciare quindi Diego.

Leocadia, invece, vedrà baciarsi Angela e Curro, i quali diranno espressamente di voler andare via.

Tono e Manuel riconoscono la genialità di Enora

Angela non si sarà ancora totalmente ripresa dopo il rapimento. Leocadia cercherà di proteggere la figlia in ogni modo e questo perchè Lorenzo non si è ancora arreso del tutto all'idea di unirsi in matrimonio con lei.

Intanto Angela sarà all'oscuro delle intenzioni del Capitano e proverà a vivere la sua vita. Inoltre Enora suggerirà a Tono e Manuel di fare delle modifiche alla lega metallica del motore ed i due uomini riconosceranno la genialità della ragazza.

Nel frattempo il barone de Valladares inviterà espressamente Catalina a lasciare la tenuta, senza i figli ed il marito. Curro vedrà il confronto acceso tra i due e prometterà di non raccontare a nessuno quanto accaduto. In seguito la marchesina confesserà ad Adriano di voler abbandonare il palazzo [VIDEO]per proteggerli, ma l'uomo non saprà come comportarsi.

Vera si scusa con Lope

Vera si allontanerà da Lope, il quale soffrirà molto dopo che si sono lasciati.

La donna si scuserà con Ruiz per come l'ha trattato, ma lui le risponderà di stare bene e di non preoccuparsi. In realtà però lui non avrà superato la fine della sua storia d'amore.

Nel frattempo Lorenzo vorrà sposare Angela e racconterà a Leocadia che la figlia ha una relazione segreta con Curro. Inizialmente la signora non ci crederà, ma in seguito vedrà baciarsi i due giovani. Questi ultimi manifesteranno la volontà di lasciare la tenuta insieme. Cristobal, invece, comunicherà a Pia che dovrà andare via per trasferirsi a Aranjuez. La cameriera sarà disperata, poiché dovrà stare lontana da Diego. Manuel apprenderà la notizia e si infurierà con il maggiordomo, il quale dirà di avere avuto il via libera da Alonso e Leocadia.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Catalina ha umiliato il barone de Valladares ed è finita su un quotidiano, accusata di essere una istigatrice di sommosse popolari. Inoltre Alonso ha chiesto a Manuel di porgere le sue scuse a Leocadia.

Pia, invece, ha coperto Curro per evitare che Lorenzo potesse scoprire la sua relazione con Angela, mentre Enora ha chiesto del tempo a Tono per sposarsi.