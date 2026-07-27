Le trame delle puntate iberiche de La Promessa in programma a fine luglio su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Martina e Adriano saranno sempre più innamorati. Padre Samuel, invece, bacerà Maria Fernandez.

Martina e Adriano fanno l'amore, Samuel bacia Maria

Martina e Adriano appariranno sempre più complici e liberi di vivere il loro amore grazie all'assenza di Jacobo. I due continueranno la loro relazione segreta. La cugina di Catalina sorprenderà l'uomo nel cuore della notte, tanto da passare un momento di passione con lui. La donna uscirà poi dalla stanza dopo aver trascorso momenti magici con Adriano.

Samuel, invece, bacerà Maria che ricambierà il gesto con trasporto. Carlo spierà i due, rimanendone sconvolto. Intanto, la domestica annuncerà ai suoi amici di aver chiamato sua figlia col nome di Jana. Tutti quanti festeggeranno la neonata. Maria pregherà Padre Samuel di battezzare Jana. Carlo apparirà così a disagio da voler cercare di rimandare il sacramento. Il ragazzo dirà alla giovane di non voler che il prelato battezzi la bambina.

La Promessa anticipazioni, Angela scopre che Maximo è suo padre e fa perdere le proprie tracce

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Leocadia cercherà di aprire gli occhi ad Angela sulle manipolazioni di Maximo ma senza riuscirci. Anche Alonso criticherà il duca, apparendo preoccupato per le sue intenzioni verso Curro.

Allo stesso tempo, Maximo proverà a conquistare la fiducia di Angela nonostante i suoi continui rifiuti. I due appariranno sempre più ai ferri corti, tanto che Curro sarà costretto ad intervenire.

Maximo, intanto, rivelerà a Leocadia il suo vero piano ovvero allontanare Angela dalla sua influenza. La giovane scoprirà nei peggiori dei modi che il duca è suo padre. Poco dopo, Angela farà perdere le proprie tracce allarmando tutta la tenuta. Leocadia accuserà Lorenzo visto che in passato l'aveva rapita ma lui giurerà di essere innocente. Curro andrà in caserma dove non troverà nessuna notizia utile. Il giovane e Leocadia appariranno disperati per le mancanze di notizie su Angela.

Vera ha deciso di allontanarsi da Lope

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda attualmente su Rete 4, Angela ha fatto ritorno alla tenuta dopo essere stata rapita da Lorenzo. La donna è apparsa così provata da scatenare la preoccupazione di Curro e Leocadia. La storia d'amore tra Lope e Vera, invece, ha attraversato un momento difficile. La ragazza ha deciso di allontanarsi dal cuoco poiché non accetta che voglia riprendere i rapporti coi duchi di Carril. Infine Manuel ha dimostrato di avere dei dubbi sulla buona fede di Enora, la sua dipendente dell'hangar.