Gli spoiler degli episodi iberici de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 annunciano la nascita di una storia d'amore. Teresa si avvicinerà pericolosamente a Cristobal dopo essere diventata governante. La novità non piacerà a Leocadia, che dimostrerà di essere molto gelosa del maggiordomo capo.

Teresa diventa governante

Cristobal userà il pugno duro con tutto lo staff anche se dimostrerà di avere un rapporto stretto con Leocadia. Il pubblico scoprirà che i due sono amanti da diverso tempo. La coppia riprenderà a vivere momenti intensi alla tenuta di Alonso.

In questo legame entrerà Teresa, diventata la nuova governante. La donna cambierà atteggiamento, diventando persino cattiva con lo staff, reo di rispettare la sua autorità. Teresa si avvicinerà così a Cristobal, finendo per provare dei sentimenti per lui. Leocadia dimostrerà di non sopportare la sintonia nata tra la nuova governante e il maggiordomo capo.

Leocadia vede Cristobal baciare appassionatamente Teresa

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Leocadia sorprenderà Cristobal mentre bacia appassionatamente Teresa. La darklady andrà su tutte le furie, apparendo molto gelosa dell'uomo. La donna accuserà il maggiordomo capo di avere una tresca con la governante. Cristobal non potrà negare di essersi scambiato un bacio con Teresa, minimizzando sui sentimenti che prova per lei.

Leocadia non riuscirà a calmarsi, convinta che la donna abbia rovinato il rapporto col suo amante. La madre di Angela vorrà allontanare la governante dalla tenuta ma l'impresa si rivelerà più difficile del previsto.

Lorenzo ha fatto ritorno a La Promessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio luglio su Rete 4, Pia e Ricardo sono apparsi sempre più in ansia per il futuro della loro relazione peccaminosa. I due hanno avuto paura che potesse diventare di dominio pubblico, scatenando la reazione del marchese. Entrambi hanno temuto che la loro storia potesse essere giudicata male ed avere conseguenze anche a livello professionale. Intanto alla tenuta ha fatto ritorno Lorenzo, lasciando tutti senza parole.

La presenza dell'uomo è apparsa inquietante sopratutto per Angela e Curro poiché credevano di esserselo levato di mezzo. La scarcerazione dell'uomo ha dimostrato che i problemi del passato sono tutt'altro che sepolti. Lorenzo si è presentato a cena dove l'accoglienza è stata gelida. Durante la serata, il capitano ha ripreso duramente Curro anche se Martina è intervenuta in difesa di quest'ultimo. Il nobile ha continuato a dividere gli abitanti del palazzo con il suo comportamento.