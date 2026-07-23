Alonso sarà tormentato dai sensi di colpa quando la figlia di Maria si ammalerà nelle prossime puntate de La Promessa: emergerà, infatti, che la grave infezione è dovuta al parto e lui non è stato abbastanza attento all'igiene.

Le anticipazioni rivelano che Alonso ricorderà di aver sterilizzato il coltellino su una fiamma, ma non ha badato all'igiene dei panni. Il marchese si sentirà responsabile del parto di Maria e non si darà pace all'idea che la bambina potrebbe non farcela.

Un parto speciale a La Promessa per Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria darà alla luce una bambina con l'aiuto di Alonso. Il parto sarà alquanto inusuale, perché la giovane entrerà in travaglio in piena campagna e l'unico che potrà assisterla sarò Alonso.

Il marchese farà del suo meglio e nonostante l'imbarazzo riuscirà a portare a termine la sua grande missione. La figlia di Maria nascerà tra le braccia di Alonso che sarà molto spaventato perché la bambina non emetterà suono, né si muoverà. Maria supplicherà il marchese tra le lacrime di rianimare sua figlia e dopo attimi di panico la bambina inizierà a piangere. Tutto sembrerà andato alla grande, tanto che al ritorno a La Promessa Maria sarà accolta da tutti con grande affetto e dei regali. La giovane madre onorerà la memoria della sua migliore amica e chiamerà la sua bambina Jana. Presto, però, arriveranno i problemi. In un primo momento, Pia proverà a convincere Maria del fatto che sia normale che la bambina pianga in continuazione, ma non sarà così.

Don Samuel penserà al peggio e si preparerà

Nelle prossime puntate de La Promessa, la piccola Jana sarà sempre agitata e soprattutto inizierà ad avere la febbre. Il medico non sarà ottimista con Maria: "Ha contratto una grave infezione e potrebbe morire", le dirà seccamente. ci sarà molta apprensione per la salute della bambina. Marco e Maria pregheranno per lei e Samuel starà loro vicino, ma dovrà svolgere il suo dovere. Il parroco sarà pronto a dare l'estrema unzione a Jana nell'eventualità che capiti il peggio. Maria, tuttavia, non glielo permetterà e reagirà malissimo alla sua iniziativa. A soffrire tanto sarà anche Alonso perché si sentirà responsabile. Il medico, infatti, sarà molto chiaro con il marchese e spiegherà che l'infezione è dovuta al parto. Alonso ricorderà di aver disinfettato il suo coltellino con una fiamma, ma non è stato attento con i panni. Il senso di colpa prenderà il sopravvento e Alonso sarà disperato.