Angela regalerà a Enora il suo abito di nozze nelle prossime puntate de La Promessa: la futuro sposa sarà al settimo cielo.

Le anticipazioni tv rivelano che in vista delle nozze con Toño, Enora penserà di indossare l'abito di Maria. Angela, però, la stupirà con un vestito molto prezioso: quello che avrebbe dovuto indossare alle nozze infelici con Lorenzo. Enora correrà subito a dare la bella notizia a Simona che ne sarà entusiasta.

Un amore in crescita a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi novità per Enora e Toño che saranno sempre più affiatati.

La loro relazione farà molto bene a entrambi: Toño ricostruirà il suo rapporto con la madre Simona, mentre Enora scoprirà il piacere di essere amati. I due giovani progetteranno le nozze con il grande aiuto di Manuel: il suo regalo, infatti, sarà sostenere tutte le spese del matrimonio. I progetti di Toño ed Enora non si fermeranno qui: anche nel lavoro, infatti, i due ragazzi faranno un notevole salto di qualità. Manuel deciderà di espandersi in America e i suoi emissari saranno proprio Enora e Toño che dopo le nozze si trasferiranno oltreoceano. I preparativi per il matrimonio regaleranno grandi emozioni ai protagonisti e ai telespettatori. Innanzi tutto, Toño e Simona potranno riabbracciare Norberta, giunta a La Promessa per il grande evento.

Nozze speciali per Enora e Toño: arriva anche Norberta

Nelle prossime puntate de La Promessa, Enora si preparerà al meglio per il suo grande giorno. La ragazza avrà intenzione di indossare l'abito di nozze di Maria. Visto che non ha coronato il suo sogno d'amore, la cameriera cederà volentieri a Enora il suo vestito a cui bisognerà apportare qualche modifica. Alla fine, però, Angela stupirà tutti con un gesto generoso e importante che renderà Enora molto felice. La giovane, infatti, donerà alla futura sposa il suo prezioso abito, quello con cui avrebbe dovuto sposare Lorenzo. Angela spiegherà che quell'abito per lei è solo il ricordo di un momento terribile e regalandolo a Enora vorrebbe restituirgli dignità. La nuora di Simona correrà subito a dire a tutti che indosserà un abito nuziale elegantissimo e molto costoso.