Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa rivelano che Angela non apparirà intenzionata a sposare Lorenzo. La ragazza non esiterà a mettere le cose in chiaro col capitano de La Mata in un pesante faccia a faccia.

La Promessa anticipazioni: Leocadia annuncia lo sposalizio tra Angela e Lorenzo

Lorenzo deciderà di vendicarsi di Angela e Curro dopo che avevano deciso di farlo arrestare dalla guardia civile, denunciandolo per traffici illeciti di armi. Il capitano de La Mata vorrà far soffrire il suo figliastro, usando Angela con la quale ha una storia segreta da tempo.

Per farlo, l'uomo ricatterà Leocadia, dicendole che se non gli darà il permesso di sposare la figlia rivelerà a tutti che è l'assassina di Jana. La darklady cederà al ricatto di Lorenzo, informando la famiglia del fidanzamento tra Angela e il capitano nel corso di una cena. La ragazza rimarrà senza parole, rifiutando tale legame sin dall'inizio. Anche Curro resterà pietrificato di fronte a tale annuncio.

Angela dice a Lorenzo che preferisce il sanatorio che diventare sua moglie

Angela deciderà di andare a trovare i figli di Catalina con Martina. Lungo il tragitto le due donne incontreranno Lorenzo, il quale si rivolgerà a loro in modo molto cordiale. Il capitano de La Mata dichiarerà verso la figlia di Leocadia: "So che sei un po' turbata dall'annuncio del nostro fidanzamento, confido che col tempo cambierai idea.

Penso che io e te saremo una buona coppia". Ma Angela metterà subito le cose in chiaro: "Vuol dire che ti prenderai cura di me come hai fatto con la tua prima moglie? E soprattutto: quando ti stancherai di me, mi butterai giù dalle scale e mi porterai in un ospedale psichiatrico? Il sanatorio non mi sembra una destinazione così brutta se l'alternativa è essere tua moglie".

Successivamente Angela raggiungerà sua madre, cercando di convincerla a riconsiderare la situazione e tornare in sé. Ma Leocadia rifiuterà categoricamente: "Cerca di capire le ragioni che mi hanno portato a fare questo passo". Le parole non saranno accettate dalla ragazza, che la rimprovererà pesantemente.

Angela ha fatto perdere le proprie tracce nelle ultime puntate de La Promessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine luglio sui teleschermi italiani, Angela ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere andata in paese per una commissione. Il pubblico ha scoperto che dietro alla scomparsa della ragazza c'è lo zampino di Lorenzo. Curro, intanto, ha fatto alcune ricerche per ritrovare la sua amata, sospettando che sia coinvolto il capitano de La Mata. L'ex baronetto è apparso intenzionato a denunciare l'uomo al sergente Burdina. Tono, invece, è riuscito a fare pace con sua madre dopo aver parlato con Candela che gli ha rivelato alcune informazioni sul suo passato.