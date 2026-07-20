A La Promessa nelle prossime puntate arriverà a sorpresa Carlo, il padre del bambino che Maria porta in grembo.

Le anticipazioni rivelano che Maria scoprirà di essere incinta e Samuel e Pia le staranno vicino. Proprio quando la cameriera si deciderà a cercarlo, il padre di suo figlio arriverà perché sarà assunto da Cristobal in vista delle nozze di Angela e Lorenzo.

La gravidanza di Maria a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi novità per Maria che in questo periodo sta soffrendo molto per Don Samuel. Nelle puntate andate in onda in Italia, la ragazza è andata ad una festa ed è tornata in piena notte, completamente ubriaca.

Samuel l'ha aiutata a mettersi a letto, consapevole di essere la causa del suo malessere. Quello che nessuno ancora sa, però, è che Maria è incinta e ha concepito il suo bambino proprio a quella festa. Tra qualche settimana, la ragazza inizierà ad avere dei sintomi e si renderà conto di avere una gravidanza in corso. La prima persona a cui confiderà tutto sarà Samuel e subito dopo lo saprà anche Pia. In un primo momento Maria penserà di interrompere la gravidanza, ma poi il parroco e la sua amica la faranno ragionare. Don Samuel si dirà disposto a rinunciare al sacerdozio per formare una famiglia con Maria. Quest'ultima sarà piacevolmente sorpresa, ma Pia parlerà con il parroco e gli farà fare un passo indietro.

La donna aiuterà Samuel a mettere sul piatto della bilancia la vocazione e un figlio non suo e alla fine il sogno di Maria sfumerà.

Arriveranno rinforzi per le nozze di Angela e Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria si convincerà che l'unica cosa da fare sia parlare con il padre del bambino. Si evincerà che il ragazzo in questione non è uno sconosciuto, ma un vecchio amico che la cameriera ha rivisto alla festa dopo molto tempo. Maria sarà pronta a cercare Carlo, quando il ragazzo arriverà a sorpresa al palazzo. Nessuno si aspetterà il suo arrivo, dovuto a un rinforzo della servitù in vista delle nozze di Angela e Lorenzo. Carlo saluterà Maria con entusiasmo, ignaro della sua gravidanza. La cameriera deciderà di aspettare il momento giusto per affrontare la delicata questione.