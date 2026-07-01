Curro tornerà trionfante a La Promessa con il titolo di Conte de Linaja: accanto a lui ci sarà Angela e insieme festeggeranno con la famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo non riuscirà a vincere contro Curro e sarà furioso per il titolo. Leocadia, invece, accoglierà il futuro marito di sua figlia con grande gioia.

La battaglia di Curro e Angela a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Curro dovrà affrontare ostacoli e umiliazioni, ma alla fine la giustizia per lui trionferà. Lorenzo continuerà a vessare il ragazzo ancora per molto tempo, arrivando quasi all'altare con Angela.

Curro, però, non si arrenderà mai e combatterà con tutte le sue forze per il suo amore e la sua dignità. Alonso si renderà conto della grande sofferenza di suo figlio e, anche se tardi, lo appoggerà nella sua battaglia per riacquistare un titolo nobiliare. Curro partirà con Angela per Madrid con lo scopo di parlare con il re proprio quando Pia scoprirà che Leocadia ha tolto la vita a Jana. La domestica, per non rovinare il ben momento al suo amico, deciderà di aspettare il suo ritorno per rivelargli tutto. Lorenzo minaccerà Leocadia intimandole di telefonare a don Lisandro e impedire il titolo a Curro: se non lo farà, lui racconterà a tutti della sua relazione con Cristobal.

Lorenzo non riuscirà ad oscurare Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, mentre Curro sarà a Madrid, al palazzo succederà di tutto. Il padre di Vera irromperà armato al palazzo per riprendersi sua figlia. Santos perderà la vita per fare da scudo alla ragazza, mentre Julieta, il nuovo amore di Manuel verserà in gravissime condizioni. A La Promessa, però, arriverà anche una splendida notizia: Curro ha ricevuto il titolo nobiliare di Conte de Linaja. La realtà supererà le aspettative, visto che Alonso si augurava il titolo di Barone per suo figlio. La reazione di Lorenzo sarà furiosa, soprattutto contro Leocadia. Quest'ultima, però, avrà un'arma: "Tutti sapranno cosa hai fatto a Eugenia", dirà a Lorenzo intimandogli di tacere sulla sua tresca con il maggiordomo. Curro tornerà trionfante con Angela e tutti tranne Lorenzo si congratuleranno con lui.