Simona vivrà una grande felicità nelle prossime puntate de La Promessa: Virtudes arriverà per le nozze di Enora e Toño e la famiglia sarà riunita.

Le anticipazioni rivelano che dopo anni di sofferenza per la distanza dei suoi figli, Simona potrà vivere il suo sogno di averli accanto a sé. Virtudes riabbraccerà sua madre e suo fratello, anche se non resterà a lungo al palazzo e dovrà tornare a casa dei suoceri.

Toño e Enora: un amore grande a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Simona arriverà un periodo molto sereno. La cuoca riuscirà a ricostruire un bel rapporto con Toño e sarà tutto merito di Enora e dei suoi consigli.

La ragazza avrà un'ottima influenza sul suo fidanzato che grazie a lei capirà che Simona lo ama davvero incondizionatamente. La relazione tra Toño e Enora andrà avanti e diventerà ogni giorno più importante, tanto che i due programmeranno anche le loro nozze. Tutti si daranno da fare per rendere indimenticabile il grande giorno di Enora e Toño: Maria darà il suo contributo donando il suo abito mai usato per le nozze con Salvador. La futura sposa apprezzerà il gesto di Maria, ma sarà ancora più felice quando Angela le regalerà il suo prezioso abito. Enora condividerà la sua felicità con Simona e Candela e andrà in cucina per dare loro la splendida notizia. A sorprendere la cuoca, però, sarà Toño che riuscirà a farla commuovere.

La grande sorpresa per Simona da parte di Toño

Nelle prossime puntate de La Promessa, mentre Enora sarà in cucina con Simona, arriverà Toño e nasconderà qualcosa dietro. La cuoca resterà senza parole quando vedrà sua figlia Virtudes al palazzo, arrivata per vivere con la sua famiglia il giorno delle nozze. All'appello mancherà solo il piccolo Antonito, ma Virturdes spiegherà che lui un bambino così piccolo sarebbe stato un viaggio troppo lungo e faticoso. La sorella di Toño racconterà a Vera che si sta abituando a vivere con i suoceri ma non è stato facile. Il giorno delle nozze sarà davvero speciale per Simona che finalmente avrà entrambi i figli accanto a sé. Sarà lei ad accompagnare Toño all'altare e non potrà trattenere le lacrime, ma questa volta saranno di gioia.