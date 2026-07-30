Il padre di Vera toglierà la vita a Santos nelle prossime puntate de La Promessa e dimostrerà tutta la sua pericolosità.

Le anticipazioni rivelano che il duca irromperà armato al palazzo per portare via con sé Vera. Di fronte alla reticenza di sua figlia, l'uomo perderà il controllo. Il Duca non esiterà a sparare, ma Santos farà da scudo a Vera e avrà la peggio.

Il duca di Carril armato a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il padre di Vera tornerà a far parlare di sé e si renderà protagonista di una tragedia. Tutto avrà inizio quando l'identità di Vera non sarà più un segreto per nessuno.

Il Duca di Carril pretenderà che sua figlia torni a casa e scatenerà una guerra con i De Lujan che proteggeranno la ragazza. Vera sarà accolta da Alonso al piano nobile, ma questo non basterà a farla stare al sicuro. Il Duca di Carril, infatti, farà irruzione al palazzo e sarà armato e deciso a portare con sé sua figlia. L'uomo sarà pronto a sparare e in quel momento con Vera ci saranno Julieta e Santos che saranno raggiunti da due proiettili. Il figlio di Ricardo farà da scudo a Vera e la sua situazione sarà disperata. Il medico che lo visiterà sarà drastico: "Non c'è niente da fare per lui", dirà ad Alonso, "Il proiettile ha sfiorato il cuore". Santos avrà solo poche ore di vita, ma saranno preziose per dire addio a tutti.

Gli ultimi istanti di Santos: l'addio a Petra e Ricardo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Santos avrà modo di parlare con Vera e di scusarsi con lei per l'atteggiamento arrogante avuto in passato. La ragazza non avrà bisogno di scuse: spiegherà a Santos che lo ha già perdonato e che gli deve la vita. I saluti più strazianti saranno per Petra e Ricardo. Alla sua grande amica, Santos confiderà di averla considerata come la madre che non ha mai avuto. A Ricardo, invece, il ragazzo dirà che non avrebbe potuto desiderare padre migliore e riconoscerà tutti i suoi errori. Santos si spegnerà poco dopo e tutti piangeranno la sua perdita, perché il suo cambiamento negli ultimi mesi era stato sincero. Il padre di Vera, invece, riuscirà a fuggire subito dopo la sparatoria dimostrando di essere più pericoloso di quanto sembrasse.