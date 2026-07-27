Lope andrà via da La Promessa e fingerà di essere stato licenziato per non affrontare Vera e inseguire il suo sogno di diventare uno chef famoso nelle prossime puntate.

Le anticipazioni rivelano che Lope sarà stanco di fare il valletto. Il giovane chiederà a Teresa di dire a tutti che è stato mandato via, perché non troverà il coraggio di parlare sinceramente a Vera. A farne le spese sarà l'amicizia di Teresa e Vera che sarà inevitabilmente distrutta.

Lope sarà stanco di fare il valletto a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lope prenderà una decisione sul suo futuro che metterà in discussione il suo legame con Vera.

Nelle puntate in onda in Italia, i due fidanzati stanno attraversando un periodo di crisi. Vera non tollera l'ingerenza di Lope nella sua vita e sente molto forte la nostalgia della sua casa. Il cuoco e Vera si sono presi una pausa di riflessione, ma presto torneranno più forti di prima, anche se la serenità non durerà molto. A turbare la felicità di Lope questa volta non sarà il rapporto con Vera , ma la frustrazione per il suo lavoro da valletto. Dopo aver provato per mesi a vivere una vita che non lo soddisfa, Lope capirà che la sua strada è la cucina. A La Promessa, il ragazzo non avrà nessuna possibilità di esprimere il suo talento, se non per qualche evento speciale, e deciderà di dare una svolta alla sua carriera e alla sua vita.

Teresa capro espiatorio della servitù

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lope non avrà il coraggio di dire a Vera che vuole cercare un lavoro altrove per proseguire la sua carriera da chef. Il giovane preferirà tenere la sua fidanzata all'oscuro di tutto e per questo chiederà a Teresa, diventata nuova governante, un grande favore. Lope parlerà alla sua amica delle sue aspirazioni e le chiederà di licenziarlo, facendo passare il tutto come una decisione sua e di Cristobal. Vera crederà che il suo fidanzato ha subito un'ingiustizia e per questo metterà fine alla sua amicizia con Teresa. Lope e la sua fidanzata proseguiranno la relazione attraverso delle lettere d'amore, ma Teresa sarà bistrattata dall'intera servitù. L'unico a confortarla e a conoscere il suo patto con Lope sarà Cristobal.