Lorenzo tornerà presto a La Promessa e per Curro e Angela inizierà un incubo nelle prossime puntate.

Le anticipazioni rivelano che la detenzione del Capitano durerà solo una settimana: Lorenzo giurerà vendetta ad Angela e Curro e le sue non saranno solo parole. Si partirà con un sequestro della ragazza e un riscatto immorale: sposarla in cambio della sua libertà. Curro sarà a dir poco disperato perché non potrà fare nulla per salvare la sua amata.

L'arresto di Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo sarà arrestato di fronte alla sua famiglia e per lui sarà una grande umiliazione.

Oltre a gridare la sua innocenza, il Capitano giurerà vendetta nei confronti di Curro e Angela. L'uomo andrà personalmente da Leocadia per avvertirla del fatto che sua figlia è nel suo mirino. Le guardie porteranno via Lorenzo che sarà condannato al carcere militare per aver abusato della sua professione. Curro e Angela penseranno che l'incubo è finalmente finito: i due innamorati festeggeranno la sconfitta di Lorenzo. La pace al palazzo, tuttavia, durerà veramente molto. La pena per il Capitano, infatti, sarà soltanto di una settimana perché riuscirà a dimostrare la sua innocenza anche grazie alle conoscenze. Lorenzo rientrerà a La Promessa durante una cena di famiglia e lasciando tutti senza parole.

Angela tremerà nel rivedere quell'uomo maltrattare Curro e a nulla serviranno i rimproveri di Alonso a suo cognato.

Angela e Curro nel mirino di Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo terrà a precisare che il suo arresto è stato solo un errore e quei documenti non dimostravano nulla. Dopo la cena, il Capitano andrà a trovare Leocadia e le darà la certezza che Angela pagherà per aver tramato alle sue spalle. Lorenzo spiegherà a Leocadia che solo sua figlia poteva sapere di quei documenti e per questo non avrà pietà per lei. Le minacce presto diventeranno realtà: Lorenzo rapirà Angela a un passo dalla sua fuga con Curro. In cambio della libertà della ragazza, l'uomo pretenderà di sposarla. Sarà solo l'inizio della vendetta di Lorenzo che dal suo ritorno trasformerà la vita di Curro e Angela in un incubo.