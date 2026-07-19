Manuel e Julieta saranno travolti dalla passione nelle prossime puntate de La Promessa: la pioggia e il chiaro di luna faranno da cornice ad un bacio emozionante.

Le anticipazioni rivelano che Manuel si innamorerà di Julieta, la moglie di suo cugino Ciro. Per mesi i due reprimeranno i sentimenti, ma alla fine dovranno arrendersi.

Il cuore di Manuel tornerà a battere a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Manuel arriverà un nuovo amore travolgente. Julieta, la moglie di suo cugino Ciro, entrerà in punta di piedi nella vita del marchesino e la stravolgerà.

Tutto avrà inizio con un breve scambio di battute che però in entrambi risveglierà una complicità raramente provata. Ciro resterà al palazzo di Alonso per diverso tempo e inizierà a fare affari proprio con Manuel. Quest'ultimo avrà modo di conoscere meglio Julieta e scoprirà che la donna è stata costretta a sposare Ciro ma non lo ha mai amato. L'amicizia tra i due diventerà speciale, ma un timido bacio non basterà a sciogliere le paure. Manuel, infatti, saprà bene che Julieta per lui sarebbe una storia impossibile e quindi reprimerà i suoi sentimenti. La distanza tra i due durerà poco e quando la ragazza rischierà la vita Manuel non avàr più dubbi. Julieta sarà ferità da un colpo di arma da fuoco sparato dal padre di Vera.

Le condizioni critiche della donna risveglieranno in Manuel il terribile ricordo della morte di Jana. Il marchesino resterà al capezzale di Julieta per tutto il tempo, ma fortunatamente la donna si riprenderà.

Manuel e Julieta: un nuovo amore tormentato

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel si renderà conto di quanto sia importante Julieta per lui. Il marchesino, tuttavia, eviterà di farsi avanti per paura di creare un altro scandalo. Tutto cambierà quando Ciro deciderà di lasciare il palazzo con sua moglie: Manuel sentirà di non avere più tempo a disposizione. Dopo aver pregato Julieta di restare, Manuel le dichiarerà tutto il suo amore. Lei gli risponderà che ricambia i suoi sentimenti ma combatte contro se stessa per paura.

La passione sarà più forte di tutto e quando i due si daranno appuntamento di notte nei giardini si lasceranno andare a un bacio travolgente. Sotto la pioggia e al chiaro di luna avrà inizio una nuova e tormentata storia d'amore per Manuel.