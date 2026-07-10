Maria deciderà di chiamare Jana la sua bambina appena nata ne La Promessa: questo dimostrerà che la moglie di Manuel non sarà mai dimenticata.

Le anticipazioni tv rivelano che Maria darà alla luce sua figlia con l'aiuto di Alonso e tornerà al palazzo. Tutti accoglieranno la neomamma con grande gioia e in questo momento così speciale anche Jana sarà presente, anche se solo con un ricordo. Manuel apprezzerà il gesto, ma terrà a dire a Maria che non deve sentirsi obbligata nei suoi confronti.

Jana non sarà dimenticata a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il ricordo di Jana sarà sempre vivo nei suoi cari, anche a distanza di molto tempo dalla sua scomparsa.

Per diversi mesi, Manuel continuerà a pensare alla moglie defunta, tanto che confiderà a Toño che non ci sarà più una donna nella sua vita. Il destino smentirà Manuel con l'arrivo di Julieta, la moglie di suo cugino di cui si innamorerà perdutamente. Nessuno, tuttavia, dimenticherà Jana e la sua dolcezza nella sua breve vita. Pur essendo un personaggio uscito di scena ormai tempo fa, Jana continuerà a restare nelle trame, perché Pia scoprirà che è stata Leocadia a toglierle la vita. La domestica confiderà solo a Ricardo l'omicidio di Leocadia e con lui converrà che sarà meglio aspettare le nozze di Curro per rendere tutto pubblico. Maria, ignara di quello che è accaduto realmente alla sua amica Jana, la penserà moltissimo durante la sua gravidanza e dopo il parto.

Alonso aiuterà Maria a partorire

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria partorirà con l'aiuto di Alonso e darà alla luce una bambina. Sarà un parto piuttosto singolare per il marchese che si troverà a fare da ostetrico alla sua cameriera. Fortunatamente tutto andrà bene e Maria tornerà al palazzo trionfante e felice, con la sua bambina tra le braccia. Tutti accoglieranno con gioia la neonata, da Samuel a Angela e Martina che avranno un bel regalo per lei. Jana non sarà dimenticata neanche in questa occasione, anzi Maria penserà di onorarla con un gesto davvero significativo. La giovane madre, infatti, avrà intenzione di chiamare Jana sua figlia. Manuel sarà molto felice di tutto questo, ma dirà anche a Maria che non deve sentirsi obbligata a riguardo.