Adriano e Martina trascorreranno la loro prima notte di passione a La Promessa: Jacobo sarà assente per un incidente di sua madre e suo fratello.

Le anticipazioni rivelano che Adriano e Martina reprimeranno a lungo i loro sentimenti. Quando resteranno da soli, però, la passione sarà incontrollabile e per la prima volta i due amanti si lasceranno andare senza pensare alle conseguenze.

Adriano e Martina: un nuovo capitolo de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Martina sarà al centro delle trame con una complicata storia d'amore.

Nelle puntate in onda in Italia manca pochissimo alla partenza definitiva di Catalina che lascerà Adriano nella più totale disperazione. La donna, costretta da Valladares a lasciare Lujan, affiderà a Martina suo marito e i suoi figli. Questo compito sarà accettato con grande affetto da Martina che non lascerà mai solo Adriano, ma ben presto un grande sentimento prenderà il sopravvento. Tra Martina e il marito di Catalina ci sarà una complicità inarrestabile che sfocerà in un bacio e in diverse dichiarazioni d'amore. La storia, tuttavia, non decollerà mai completamente a causa dei sensi di colpa nei confronti di Jacobo. Martina non riuscirà a lasciare il suo fidanzato, sempre amorevole con lei.

Adriano, dal canto suo, non se la sentirà di voltare le spalle ad un amico che gli starà vicino nei momento peggiori.

Una notte che segnerà per sempre le vite di Martina e Adriano

Nelle prossime puntate de La Promessa in onda in Spagna, Adriano metterà la parola fine al tira e molla con Martina. Quest'ultima, tuttavia, continuerà a litigare con Jacobo per ogni sciocchezza. A peggiorare le cose arriverà un telegramma che comunicherà un incidente della madre e del fratello di Jacobo. Quest'ultimo deciderà di partire subito, mentre Martina resterà al palazzo. L'assenza dell'uomo giocherà un ruolo fondamentale: per la prima volta Adriano e Martina non dovranno nascondersi e si riavvicineranno pericolosamente. I due trascorreranno la loro prima notte di passione e questa volta non ci saranno freni, né sensi di colpa sufficienti a spegnere un fuoco che ardeva da troppo tempo in silenzio.