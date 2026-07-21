Petra sfiorerà la morte tra atroci sofferenze nelle prossime puntate de La Promessa: la governante ha appena contratto il tetano, ma nessuno lo sa.

Le anticipazioni rivelano che Petra soffrirà terribilmente e il medico individuerà la malattia quando sarà troppo tardi. Il dottore non darà speranze, ma alla fine la governante ce la farà grazie alla medicina che Manuel andrà a prendere con il suo aereo.

L'incidente a La Promessa avrà un caro prezzo

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Petra presto sarà protagonista e la sua salute terrà tutti con il fiato sospeso.

Nelle puntate andate in onda in Italia, la governante ha avuto un piccolo incidente in giardino: si è procurata una piccola ferita con delle cesoie. Petra è tornata al palazzo ed è stata prontamente soccorsa da Don Samuel che ha medicato la ferita ed è stato molto premuroso. Tutto sembrerà risolto, ma nei prossimi giorni ci sarà un sottile malessere che andrà a peggiorare in modo spaventoso. Petra inizierà ad accusare dei dolori al collo e attribuirà tutto ad una posizione sbagliata nel sonno. Il fastidio, però, non farà altro che diventare ogni giorno più insopportabile. I dolori per Petra non si limiteranno più al collo, ma al corpo in generale e per la prima volta la governante non si presenterà al lavoro.

Tutti si domanderanno cosa sia successo alla governante che terrà duro e poterà avanti le sue mansioni più che potrà. Un giorno, però, tutto crollerà all'improvviso: Petra perderà i sensi e Samuel la costringerà a curarsi.

Petra sull'orlo del baratro: il medico non darà speranze

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra assumerà i medicinali per i dolori, ma non serviranno a nulla. La governante finirà tra atroci sofferenze e sarà ormai chiaro a tutti che la situazione è gravissima. Petra non potrà fare altro che piangere e lamentarsi senza potersi muovere, né potersi nutrire come dovrebbe. All'ennesima visita il medico finalmente darà la giusta diagnosi, ma sarà troppo tardi. Avendo saputo che Petra ha usato delle cesoie, l'uomo non avrà dubbi: è tetano.

Il problema sarà la tempistica: "Per lei non si può fare nulla", dirà, "Morirà". Don Samuel sarà pronto all'estrema unzione, ma Manuel si aggrapperà all'ultima speranza: un vaccino sperimentale che andrà a prendere con l'aereo. Alla fine, dopo settimane di grandi sofferenze, arriverà il miracolo: Petra ce la farà grazie alla medicina.