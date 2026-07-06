Petra ha una sorella, Tomasa con sui non parla da 15 anni: è quanto emergerà nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che al palazzo sarà in arrivo Maximo de Buenaventura, il duca per cui Tomasa lavora come cameriera personale. La ex governante temerà di rivedere sua sorella, ma resta un mistero il motivo della rottura tra loro.

Il migliore amico di Alonso in arrivo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che al palazzo De Lujan un nuovo ospite è pronto ad arrivare. Si tratta del duca Maximo de Buenaventura, un carissimo amico di Alonso.

Il marchese sarà sorpreso dall'annuncio della visita, ma non nasconderà al sua gioia nel rivedere quello che considera da sempre come un fratello nonostante la distanza. Il nuovo ospite, un uomo molto influente, sarà preceduto da un biglietto con una serie di richieste che Leocadia considererà assurde ed eccessive. Il personale avrà un gran da fare, perché Maximo richiederà il letto in posizione nord, una stanza arieggiata tutti i giorni per 17 minuti e lenzuola di cotone egiziano. Cristobal provvederà ad informare il personale del nuovo arrivo e questo turberà molto Petra. La ex governante, infatti, oltre a Candela e Simona, sarà l'unica a ricordarsi di Maximo, ma il suo problema non sarà lui.

Si scoprirà, infatti, che Petra ha una sorella con cui non parla da 15 anni e quando l'ha lasciata lavorava come cameriera personale del duca.

Petra agitata all'idea di rivedere sua sorella

Nelle prossime puntate de La Promessa in onda in Spagna, al palazzo ci sarà un grande fermento per accogliere al meglio Maximo de Buenaventura. Petra sarà decisamente agitata e i suoi colleghi saranno molto curiosi di sapere cosa sia successo tra lei e sua sorella Tomasa. Pia sarà l'unica ad avere il coraggio di chiedere direttamente a Petra qualcosa in più del suo passato. La signora Arcos, però, sarà vaga e fingerà di essere calma. La donna spiegherà ai colleghi che la sua è solo emozione, visto che non sente sua sorella da tanti anni. Sarà chiaro, tuttavia, che Petra nasconde qualcosa di importante perché teme che Tomasa segua il duca anche nella sua villeggiatura a Lujan.