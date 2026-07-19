Il grande segreto di Leocadia sarà svelato nelle prossime puntate de La Promessa: il padre di Angela è Maximo, l'amico di Alonso.

Le anticipazioni rivelano che il nuovo ospite del palazzo confiderà a Leocadia che è arrivato per vedere sua figlia. Cadranno, quindi, le ipotesi che per mesi vedevano Lorenzo, Il Barone de Linaja o Cristobal come il possibile padre della ragazza.

L'arrivo di Maximo a La Promessa stravolge tutti

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo ci saranno nuovi arrivi che porteranno i protagonisti a ripensare al passato.

Alonso, infatti, accoglierà al palazzo uno dei suoi migliori amici, Maximo, un uomo ricco e potente che non vede da molti anni ma a cui è da sempre legato. L'uomo porterà con sé anche i due membri più importanti della servitù: Julio e Tomasa. La tensione sarà alle stelle, perché i due servitori saranno molti critici con i collaboratori de La Promessa, ma soprattutto perché Petra rivedrà sua sorella Tomasa con cui ha un conflitto irrisolto da anni. La vera novità, però, non è questa e riguarda Maximo, l'ospite d'onore. Si scoprirà, infatti, che il padre di Angela è proprio Maximo: il più grande segreto di Leocadia sarà svelato nelle prossime puntate in onda in Spagna. A rivelarlo sarà lui stesso che confiderà a Leocadia di essere giunto a La Promessa proprio per vedere sua figlia.

Chi è il padre di Angela? Per mesi la domanda è rimasta senza risposta

Nelle prossime puntate de La Promessa verrà svelato il mistero sulla paternità di Angela. Per diversi mesi i nomi che si sono susseguiti a riguardo sono stati tre: Lorenzo, il Barone De Linaja e Cristobal. Il Capitano De La Mata è stato tra i primi ad essere scartato: Leocadia, infatti, ha appena acconsentito alle nozze con Angela e sarebbe stato impensabile se fosse stato suo padre. Il Barone de Linaja è stato amante di Leocadia molti anni fa e certamente è un stato un uomo ricco e potente come la donna ha più volte specificato. Cristobal, invece, è stato al centro dei sospetti perché la stessa Leocadia gli ha rivelato che lui è il padre di Angela. La donna, tuttavia, poco dopo ha ammesso di aver detto una bugia solo per legare l'uomo a sé.