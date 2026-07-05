Vera sarà pronta tornare a casa da suo padre nelle prossime puntate de La Promessa: "Merita una possibilità", dirà alle cuoche dopo aver rivisto il duca di Carril.

Le anticipazioni tv rivelano che l'incontro tra Vera e suo padre andrà così bene che la ragazza penserà al suo futuro da duchessina. La ragazza, però, dirà ai suoi colleghi che non dimenticherà nessuno di loro e resteranno tutti nel suo cuore.

Il duca di Carril a La Promessa per affari

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Vera si troverà faccia a faccia con suo padre al palazzo.

Il duca di Carril arriverà dai marchesi per parlare con Manuel dei loro affari e scoprirà che sua figlia lavora lì come cameriera. Vera sarà convocata nello studio di Cristobal e ad attenderla ci sarà don Gonzalo. Contrariamente alle aspettative della ragazza, il duca di Carril sarà emozionato e felice nel rivederla. "Grazie a Dio stai bene", dirà a Vera, "Ho versato molte lacrime perché pensavo al peggio". Vera sarà piacevolmente sorpresa dall'affetto che suo padre le dimostrerà e rivaluterà l'idea di tornare a casa. Don Gonzalo, infatti, dirà a sua figlia che la famiglia la aspetta e troverà un modo per giustificare la sua assenza con il resto della società. "Troveremo una soluzione", assicurerà Gonzalo a Vera, "Parlerò con tua madre e tuo fratello".

Dopo il primo incontro con suo padre, la ragazza sarà confusa e preferirà non parlare con nessuno perché dovrà metabolizzare il tutto.

Vera tornerà a sognare un futuro da duchessina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Vera farà passare qualche giorno prima di aprirsi con i suoi colleghi. Il duca farà ancora visita ai marchesi, questa volta per proporrà a Manuel di investire più soldi nella sua società. Vera rivedrà suo padre che le spiegherà che presto parlerà di lei a suo fratello e a sua madre. Felice dell'inaspettata vicinanza, la ragazza andrà in cucina e parlerà a Simona e Candela di suo padre. "Merita una possibilità", dirà Vera, dicendo loro che presto tornerà a casa visto che tra loro le cose si sono risolte. La ragazza, tuttavia, terrà a precisare che tutti i suoi colleghi de La Promessa resteranno per sempre nel suo cuore e non dimenticherà nessuno di loro.