Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Manuel dimostrerà di avere dei sospetti sulla buonafede di Enora. I dubbi si tramuteranno in certezze quando l'erede del marchesato scoprirà che la donna ha rubato i bozzetti dei motori aerei.

Manuel indaga sul passato di Enora

Tutto inizierà quando Manuel capirà che Enora è solita nascondere i bozzetti utilizzati per il lavoro all'interno della sua giacca. L'atteggiamento susciterà i sospetti dell'uomo, tanto da spingerlo a confrontarsi con Tono.

Quest'ultimo difenderà inizialmente la giovane, invitando Manuel a non trarre conclusioni affrettate. L'erede del marchesato continuerà però a nutrire dei dubbi sulla sincerità di Enora e per questo inizierà ad indagare sul suo passato senza però trovare informazioni utili su di lei. Il figlio di Alonso chiederà scusa alla ragazza, non avendo trovato nulla di compromettente.

Manuel scopre che Enora ruba i bozzetti dei motori

Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che i sospetti di Manuel si intensificheranno nuovamente quando scoprirà che la giacca di Enora nasconde un doppiofondo, usato per portare via di nascosto i bozzetti dei motori. L'uomo rivelerà tutto a Tono, che rimarrà senza parole in quanto sicuro della buonafede dell'amata.

I due, a questo punto, decideranno di chiedere una spiegazione alla giovane, la quale li informerà di aver preso i bozzetti senza chiedere il permesso. Enora rivelerà di aver voluto studiare i progetti durante la notte per migliorare la sua preparazione. Le parole convinceranno Tono mentre Manuel manterrà un atteggiamento più prudente. tanto da chiederle di non agire più alle sue spalle.

Ma i dubbi del marchesino non si fermeranno sopratutto quando Enora continuerà a rimandare le nozze con Tono, sottolineando Alonso è troppo occupato con i preparativi del matrimonio tra Angela e Lorenzo.

Angela e Curro ritrovano Lorenzo alla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio luglio su Rete 4, Lorenzo ha fatto ritorno alla tenuta dopo una breve detenzione per traffici illeciti di armi.

Un duro colpo per Curro e Angela, che avevano già iniziato a fantasticare un futuro felice insieme. La coppia ha iniziato ad avere paura di quello che il capitano de La Mata avrebbe potuto fare per vendicarsi.

Pia e Ricardo, invece, sono apparsi preoccupati, temendo che la loro relazione extraconiugale venisse a galla. I due sono all'oscuro che Cristobal ha spiato un loro incontro all'interno della tenuta. Infine Manuel non ha visto di buon occhio la presenza di Leocadia nella sua azienda.