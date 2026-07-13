Leocadia avrà una proposta che lascerà Lorenzo senza parole nella puntate de La Promessa di giovedì 16 luglio: "Sposami", dirà la donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Lorenzo terrà prigioniera Angela e in cambio della sua libertà pretenderà di diventare suo marito. Leocadia non riuscirà ad accettarlo e si offrirà come moglie del Capitano pur di liberare sua figlia. Lorenzo, però, si farà una risata e non avrà nessuna intenzione di scendere a compromessi.

La sparizione di Angela preoccupa tutti a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo metterà subito in atto la sua vendetta a pochi giorni dal ritorno al palazzo.

Il Capitano de La Mata terrà fede alle sue minacce contro Curro e Angela, ma girà in modo subdolo, senza destare sospetti. Innanzi tutto, Lorenzo farà rapire Angela a un passo dalla sua fuga con Curro e la terrà prigioniera fino a quando non raggiungerà il suo scopo. Al palazzo tutti si daranno da fare per cercare la figlia di Leocadia, ma la giovane sembrerà sparita nel nulla. Leocadia e Curro capiranno che c'è lo zampino di Lorenzo, ma lui negherà di essere il responsabile della sparizione di Angela. Il Capitano cederà solo con Leocadia e quando lei lo metterà alle strette confesserà il sequestro. Lorenzo chiederà un riscatto inaccettabile per la liberazione della ragazza e Leocadia vivrà dei giorni di grande angoscia.

Leocadia pronta a tutto per salvare Angela

Nella puntata de La Promessa di giovedì 16 luglio, Lorenzo chiederà a Leocadia molti soldi, ma non si fermerà qui. In cambio del ritorno di Angela, il Capitano pretenderà di diventare il marito della ragazza. Leocadia metterà insieme il denaro necessario e farà convocare Lorenzo nella sua stanza per consegnarglielo. Il Capitano dirà chiaramente alla donna che la busta di denaro non basta: sua figlia tornerà solo se diventerà sua sposa. A quel punto Leocadia proporrà un'alternativa: "Sposami", dirà a Lorenzo, "Mia figlia merita di più". Il Capitano riderà di gusto della proposta di Leocadia e non avrà nessuna intenzione di accettare. Lorenzo ricorderà alla donna che lui è un ottimo partito e Angela non avrebbe più di che preoccuparsi diventando sua moglie.