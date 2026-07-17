Lorenzo si divertirà a provocare Leocadia nelle puntate de La Promessa di sabato 18 e domenica 19 luglio: "Non so se mi piacerai come suocera", dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Leocadia accetterà le nozze di Angela e Lorenzo. Il Capitano si impegnerà a liberare la ragazza, ma preferirà aspettare ancora per tenere Leocadia sulle spine.

L'ultimo ricatto di Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo terrà in pugno Leocadia e ci prenderà gusto. Il Capitano chiederà dei soldi alla signora De Figueroa, ma questo non basterà a liberare Angela che resterà sua prigioniera.

"Voglio la mano di tua figlia", dirà Lorenzo facendo tremare Leocadia che però non cederà. La donna terrà testa al Capitano e si dirà pronta anche a togliergli la vita per salvare sua figlia. Lorenzo lascerà passare qualche ora prima di farsi avanti con il suo asso nella manica. L'uomo si presenterà nella stanza di Leocadia e le dirà che la denuncerà per l'omicidio di Jana. "Come puoi pensare una cosa del genere? Cruz l'ha uccisa", dirà Leocadia che però non sarà abbastanza convincente. "Io lo so", dirà Lorenzo, "Non è un delirio della mia mente". A quel punto, l'uomo prenderà la spilla che Leocadia gli regalò per il suo compleanno e che aveva acquistato dalla gioielleria Llop, la stessa in cui si vende il veleno che ha tolto la vita a Jana.

Leocadia non dirà una parola, ma non ammetterà affatto il suo crimine.

Leocadia tremerà all'idea del carcere

Nelle puntate de La Promessa del 18 e 19 luglio, Leocadia resterà da sola e ripenserà all'omicidio di Jana. Nel frattempo, le ricerche di Angela proseguiranno senza alcun risultato e dopo diverse ore di silenzio Leocadia tornerà da Lorenzo, sconfitta. La donna restituirà la spilla al Capitano e gli dirà che ha riflettuto sulla richiesta: "Accetto che sposi Angela", dirà la donna, "Ma lo faccio solo perché voglio rivedere mia figlia, non perché ho qualcosa a che vedere con la morte di Jana". Dopo l'accordo, però, Lorenzo si divertirà ancora a stuzzicare Leocadia: "Non so se mi piacerai come suocera" dirà divertito. L'uomo, inoltre, elencherà tutti i privilegi a cui accederà Angela diventando sua moglie.