Leocadia ha assunto Valladares per liberarsi di Catalina: si scoprirà nella puntata de La Promessa di sabato 1 agosto, dopo la partenza forzata della donna.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia resterà dietro le quinte e osserverà gli ultimi istanti di Catalina prima della partenza definitiva. Successivamente, La donna incontrerà il Barone e si congratulerà con lui promettendo una buona ricompensa. La vendetta che Leocadia ha giurato qualche giorno fa, quindi, si avvererà nel peggiore dei modi.

Il triste addio di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che presto ci sarà un'amara partenza dal palazzo.

Nelle scorse puntate, Catalina ha trovato due armi nelle culle dei suoi bambini e ha capito che Valladares non scherza. Seppur a malincuore, la donna si renderà conto che per proteggere i suoi figli sarà meglio partire e proporrà ad Adriano il trasferimento. L'uomo, ignaro delle minacce del Barone, non sarà d'accordo con sua moglie e si dirà deciso a restare al palazzo dove i bambini avranno le cure migliori. Catalina resisterà ancora pochi giorni, ma poi prenderà la macchina e andrà via con i suoi figli, senza dire nulla a nessuno. L'idea della donna sarà scappare da Valladares, ma non ci riuscirà: il Barone e i suoi uomini fermeranno l'auto a pochi km dalla partenza. Catalina sarà terrorizzata, perché i nobile le intimerà di andare via, ma senza i suoi figli.

Le preghiere della donna non serviranno a nulla: se non eseguirà gli ordini i suoi figli moriranno.

Il Barone de Valladares è solo una pedina

Nella puntata de La Promessa di sabato 1 agosto, Catalina darà il suo addio ai bambini e sarà portata via dagli uomini di Valladares. Dopo la sua partenza emergerà un particolare inquietante: il Barone non ha agito da solo, né di sua volontà. Dietro le minacce e le intimidazioni di Valladares c'è Leocadia: si scoprirà quando la donna osserverà di nascosto la scena della partenza di Catalina. Subito dopo, i Barone riceverà i complimenti di Leocadia che gli prometterà la giusta ricompensa per il lavoro svolto nelle ultime settimane. La signora De Figueroa raggiungerà l'ennesimo obiettivo e il controllo del palazzo sarà sempre più vicino per lei.