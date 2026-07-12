Catalina umilierà il Barone di Valladares riempiendo di letame l'ingresso del suo palazzo nella puntata de La Promessa di sabato 18 luglio.

Le anticipazioni rivelano che i contadini, guidati da Catalina, andranno a rivendicare i loro diritti dal Barone. La figlia di Alonso urlerà a Valladares che non si arrendeàr finché non otterrà giustizia per i suoi lavoratori.

Catalina lotterà per la giustizia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la situazione tra Catalina e il Barone de Valladares precipiterà di colpo. Dopo un primo spiraglio di pace, infatti, arriverà una tempesta che rischierà di segnare per sempre il destino di Catalina.

Tutto avrà inizio con una visita di Jacobo e Martina dal Barone, per definire un accordo e mettere fine alle lotte. In questa occasione, il Barone insulterà pesantemente Catalina e dirà loro che hanno fatto bene a non portarla con sé. Martina e Jacobo non torneranno con buone notizie, ma tutto peggiorerà quando Catalina, origliando una loro conversazione, apprenderà degli insulti ricevuti. La figlia di Alonso non avrà più intenzione di farsi mancare di rispetto e deciderà di agire a modo suo, senza ascoltare il parere di nessuno. Catalina radunerà i braccianti e metterà in atto una rivolta senza precedenti che umilierà il Barone de Valladares.

La ribellione di Catalina a capo dei contadini

Nella puntata de La Promessa di sabato 18 luglio, Catalina non avrà nessuna intenzione di subire gli insulti del Barone de Valladares.

Pur di non darla vinta al nobile, la donna si farà forza con gli unici che l'hanno sempre sostenuta: i lavoratori. Catalina e i contadini si presenteranno al palazzo del Barone con le forche e arriveranno fino al piazzale. La servitù non potrà fare nulla per fermare i ribelli e quando Valladares uscirà si troverà di fronte a Catalina che sarà più agguerrita che mai. La donna darà ordine ai contadini di svuotare le carriole nel piazzale all'ingresso del palazzo: in pochi secondi tutto sarà ricoperto da letame. "Lotterò sempre per la giustizia", urlerà Catalina al Barone, "E te lo dimostrerò". Valladares sarà a dir poco furioso e giurerà vendetta per questo umiliante affronto.