Leocadia abbracciò Jana prima di toglierle la vita: è quanto emergerà nella puntata de La Promessa di sabato 18 luglio, quando la donna ricorderà l'omicidio.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia tremerà quando saprà che Lorenzo conosce il suo grande reato. Rimasta da sola, la donna ricorderà come sono andati i fatti e per la prima volta ci sarà la ricostruzione completa della fine di Jana.

Gli ultimi istanti di Jana a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che attraverso il ricordo di Leocadia si vedranno gli ultimi istanti di vita di Jana.

Tutto avrà inizio quando Lorenzo ammetterà di aver rapito Angela con lo scopo di sposarla. Leocadia non avrà nessuna intenzione di cedere al ricatto del Capitano e gli offrirà dei soldi in cambio della libertà di sua figlia. Lui, però, alzerà la posta in gioco: vuole la mano di Angela a tutti i costi. Leocadia soffrirà terribilmente, ma proverà con tutte le sue forze ad opporsi a questa follia di Lorenzo. Quando l'uomo vedrà che la signora De Figueroa esita troppo per accettare le sue condizioni, userà la sua arma vincente. "Dirò a tutti che hai ucciso Jana", minaccerà Lorenzo a Leocadia che però negherà il suo reato. Appena resterà da sola, la donna ripercorrerà l'omicidio della moglie di Manuel e il pubblico assisterà per la prima volta alla ricostruzione di quei terribili momenti.

Si mostrerà Jana che chiede disperatamente aiuto a Leocadia, certa di avere il suo appoggio se andrà alla polizia a denunciare l'omicidio di sua madre da parte di Cruz.

I ricordi di Leocadia faranno chiarezza sulla dinamica

Nella puntata de La Promessa di sabato 18 luglio, Leocadia ricorderà lucidamente l'omicidio di Jana. Il pubblico potrà vedere l'abbraccio della giovane donna alla sua assassina che non ha avuto nessuna pietà di lei. Si evincerà che Leocadia ha detto a Jana che lei è stata solo una pedina che ha usato per vendicarsi di Cruz. Si scoprirà che Jana si è resa conto troppo tardi delle cattive intenzioni di Leocadia che con un cuscino ha attutito il colpo e ha fatto fuoco contro di lei.

Emergerà che la signora De Figueroa ha sistemato il bottone di Cruz accanto al corpo prima di andare via. Sarà chiaro, quindi, che l'unica responsabile della morte di Jana è Leocadia e non c'è stata nessuna complicità con Lorenzo.