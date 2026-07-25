L'ultima lettera di Catalina stupirà Martina nelle puntate de La Promessa dal 2 all'8 agosto: "Ti affido i miei figli e mio marito", si leggerà nelle poche righe di addio.

Le anticipazioni rivelano che tutti penseranno ad una partenza desiderata da Catalina, ma la realtà sarà ben diversa. La donna, infatti, sarà costretta a lasciare la famiglia per salvare la vita dei bambini.

Adriano distrutto: Catalina non tornerà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che tutto cambierà nel giro di poche ore al palazzo De Lujan. La prima cena di Angela dopo la convalescenza sarà a dir poco disastrosa per dure notizie sconvolgenti.

Leocadia comunicherà a tutti le prossime nozze di Lorenzo e Angela, lasciando sua figlia nella più totale disperazione. Presto, però, un'altra pessima novità offuscherà il fidanzamenti forzato della ragazza. Adriano, infatti, interromperà la cena: "Catalina è scomparsa". Tutti resteranno senza parole quando apprenderanno che la figlia di Alonso non è rientrata e non ci sarà traccia neanche dei figli. Adriano sarà distrutto e la servitù si darà subito da fare per cercare la donna e i bambini. Le notizie non tarderanno ad arrivare: i due gemelli saranno trovati poco distanti dal palazzo, in perfette condizioni. Nella culla, Adriano troverà una lettera che gli toglierà ogni dubbio. Catalina, in poche righe, chiederà perdono per la sua partenza e spiegherà che non poteva più sopportare le pressioni della famiglia.

Martina sorpresa dall'addio di Catalina

Nelle puntate de La Promessa dal 2 all'8 agosto, la lettera di Catalina ad Adriano non sarà l'unica traccia che la donna lascerà. Martina, infatti, riceverà inaspettatamente un messaggio da sua cugina che la toccherà nel profondo. Nonostante i pessimi rapporti delle ultime settimane, infatti, Catalina aprirà il suo cuore a Martina che leggerà le sue parole con le lacrime agli occhi. "Ti affido i miei figli e mio marito", scriverà Catalina dicendo addio per sempre alla sua amata famiglia. Quello che tutti penseranno sarà una partenza decisa, ma nessuno immaginerà che Catalina è stata costretta ad andare via per salvare la vita dei suoi bambini.