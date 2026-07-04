Negli episodi de La Promessa in onda dal 5 al 10 luglio, Lorenzo sarà scagionato da tutte le accuse e tornerà nella tenuta. De La Mata informerà Leocadia che è stata Angela a trovare i documenti che lo hanno incastrato. Inoltre Martina e Catalina faranno pace.

Manuel, invece, potrebbe cedere l'attività vista l'offerta di 20mila pesetas di Ferrè.

Lope nota che Vera è turbata

Angela e Curro porteranno avanti la loro storia d'amore ed entrambi penseranno di trasferirsi a Zurigo. I due giovani saranno felici insieme e lei in particolare non vedrà l'ora di vivere con la persona che le ha chiesto di sposarla.

Intanto Vera deciderà di non contatterà suo fratello e sarà amareggiata dopo quanto successo con la madre. Lope noterà subito il suo stato d'animo.

Nel frattempo Leocadia sfrutterà tutta la sua abilità negli affari e modificherà le regole delle trattative con Manuel. In tutto questo, Tono non avrà alcuna intenzione di parlare con Enora del rapporto burrascoso che ha con Simona. La ragazza però lo esorterà a riappacificarsi con la madre. Martina e Catalina comunicheranno ad Alonso di avere deciso di fare pace e che uniranno le forze per fare in modo di riavvicinarsi al barone De Valladares.

Farrè offre 20mila pesetas per le quote di Manuel

Pia e Ricardo non nasconderanno la loro preoccupazione, in quanto temeranno la reazione che i signori potranno vedere quando verranno a conoscenza della loro relazione.

La coppia non sbaglierà, poiché Cristobal comunicherà loro la punizione che dovranno fronteggiare. Inoltre Catalina e Martina incontreranno il barone De Valladares, ma nulla andrà come sperato.

Nel frattempo Lorenzo sarà scagionato da tutte le accuse e tornerà alla tenuta, ma tutti lo accoglieranno con freddezza. Il Capitano però non si lascerà intimorire e riprenderà Curro, ma Angela lo difenderà prontamente. De La Mata comunicherà a Leocadia che è stata Angela e reperire i documenti che lo hanno incastrato. Manuel, invece, dirà ad Enora e Tono che Farrè ha proposto 20mila pesetas per le sue quote.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Manuel si è reso protagonista di un duro litigio con Alonso.

Il ragazzo però ha seguito il consiglio di Enora e si è riconciliato con il padre. Inoltre Martina ha voluto lasciare la tenuta, ma Catalina ha chiesto scusa alla cugina per il comportamento avuto e le ha chiesto di non andare via.

Vera, invece, non se le è sentita di incontrare più il fratello, mentre Enora ha scoperto che Simona è la madre di Tono.