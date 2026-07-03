Dal 6 al 12 luglio tornano i nuovi episodi de La Promessa. Stando agli spoiler, le cugine Catalina e Martina decidono di combattere insieme le ingiustizie del barone de Valladeres. Per quanto riguarda la favola d'amore vissuta tra Curro e Angela, i progetti per trascorrere una vita a Zurigo vengono messi a dura prova per via del rilascio del Capitano Lorenzo De La Mata.

È possibile seguire le nuove puntate della soap opera iberica dal lunedì alla domenica su Rete4 alle ore 19.45 e in streaming su Mediaset Infinity. Tuttavia il sabato va in onda un doppio appuntamento inedito nel prime time fino a notte fonda.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni riguardanti le nuove trame de La Promessa, vedono la riappacificazione di Catalina e Martina. Le due cugine infatti hanno vissuto un momento di difficoltà, tanto che Martina era pronta ad abbandonare la tenuta con il suo amato. Dopo aver avuto un chiarimento con sua cugina, le due donne decidono di unire le forze per contrastare le ingiustizie del barone de Valladeres. Quest'ultimo sembra essere pronto ad ascoltare le condizioni di Martina e Catalina ma ad un patto, ovvero che entrambe devono chiedergli scusa.

Enora vuole capire perché Toño ha discusso con sua madre Simona, ma vedendo che il ragazzo non vuole parlarne lo spinge solamente a trovare un punto d'incontro.

Leocadia che prima aveva preso un accordo con Manuel, in corsa cambia le regole. Dal canto suo il marchese informa Enora e Toño che Farrè gli ha offerto 20mila pesetas in cambio delle sue quote. Per quanto riguarda Pia e Ricardo, i due verranno informati da Don Cristobal che verranno puniti per via della loro relazione segreta. Vera è invece delusa dall'atteggiamento del fratello, ma decide di non ricontattarlo.

Leocadia escogita un piano per salvare Angela da Don Lorenzo

Curro e Angela felici per l'arresto di Lorenzo, iniziano a fantasticare sul loro futuro insieme: la coppia sogna di poter vivere a Zurigo e mettere su famiglia. La serenità però viene interrotta dal rilascio del Capitano De La Mata. Il ritorno di quest'ultimo alla tenuta viene accolto con molto scetticismo da tutti, compresa Leocadia.

Quest'ultima infatti, appare piuttosto preoccupata quando scopre che è stata proprio sua figlia Angela ad incastrare Don Lorenzo. Dunque Leocadia escogita un piano per mandare il prima possibile la figlia in Svizzera.