Negli episodi de La Promessa in onda dall'11 al 17 luglio, Angela scomparirà nel nulla e Lorenzo confesserà di averla rapita. Il Capitano riferirà a Leocadia che l'unico modo per poterla liberare è che si sposi con lui. Inoltre Tono si riappacificherà con Simona per fare un piacere ad Enora, la quale però non gradirà.

Bartolomè, invece, insulterà Catalina davanti a Jacobo e Martina.

Vera incontra Federico

Cristobal comunicherà a Pia e Ricardo che uno dei due dovrà lasciare la tenuta, a seguito della loro relazione. Intanto Vera avrà modo di incontrare Federico e sarà un momento molto bello per entrambi.

Inoltre Lorenzo perseguiterà in ogni modo Angela e Curro e Leocadia si preoccuperà per la figlia, alla quale consiglierà di ritornare in Svizzera per riprendere i suoi studi. In seguito Angela sparirà nel nulla e Cristobal coordinerà le ricerche, impedendo però a Curro di prenderne parte. Anche Enora e Manuel setacceranno ogni zona per trovare la ragazza.

Nel frattempo Tono e Simona si saranno riappacificati, ma Enora non comprenderà questo cambiamento improvviso e chiederà spiegazioni al fidanzato. Quest'ultimo le risponderà di essersi riconciliata con la madre, solo per farla contenta. In tutto questo, Alonso e Catalina concorderanno di confrontarsi con il barone de Valladares.

Alonso sceglie Curro per guidare le ricerche di Angela

Lorenzo, dopo averlo inizialmente negato, confesserà di avere rapito Angela e farà presente che la libererà solo se accetterà di sposarlo. Leocadia non vorrà cedere alle sue minacce e si offrirà di unirsi in matrimonio al posto della figlia. Intanto Curro, Samuel e Maria cercheranno nella grotta dove in passato Fernandez è stata rinchiusa da Valentin, ma saranno rimproverati da Cristobal.

Nel frattempo Alonso verrà a conoscenza della proposta della proposta di Farrè fatta a Manuel e successivamente deciderà che Curro guiderà la ricerca di Angela al posto di Cristobal. In tutto questo, Jacobo e Martina incontreranno Bartolomè e tutto sembrerà andare bene, ma le cose peggioreranno quando il nobile inizierà ad insultare Catalina.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Lorenzo è stato scagionato da tutte le accuse e ha fatto il suo ritorno nella tenuta. Il Capitano ha informato Leocadia che è stata Angela a trovare i documenti che l'hanno incastrato.

Inoltre Martina e Catalina hanno deciso di fare pace, mentre Manuel ha ricevuto una offerta di 20mila pesetas da parte di Ferrè per rilevare la sua attività.