Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 13 al 18 luglio sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Angela farà preoccupare tutti quando farà perdere le proprie tracce. Manuel, invece, firmerà un contratto che gli consente di avere il controllo dell'azienda.

Angela scompare nel nulla

Angela susciterà la preoccupazione generale quando scomparirà misteriosamente. La ragazza trascorrerà la notte fuori senza dare notizie di sé. Gli abitanti de La Promessa daranno vita ad una battuta di ricerca per trovare Angela. Curro sarà quello che vivrà con maggiore angoscia tutta la situazione, profondamente preoccupato per il destino della ragazza.

In questa circostanza, l'ex baronetto inizierà a sospettare che dietro la scomparsa di Angela si nasconde Lorenzo. Curro non esiterà ad accusare il capitano de La Mata ma lui respingerà ogni accusa. Il giovane, a questo punto, si unirà a Maria e a Padre Samuel per cercare Angela all'interno di una grotta. Allo stesso tempo, Lorenzo ricatterà Leocadia, chiedendo la mano di sua figlia in cambio di alcune informazioni utili per ritrovarla. La darklady non cederà alla richiesta dell'uomo.

Manuel firma il contratto per la direzione tecnica dell'azienda

Le anticipazioni settimanali de La Promessa rivelano che il rapporto tra Tono e Simona continuerà a creare tensioni con Enora, la quale pretenderà maggiore sincerità da lui.

Tono proverà a rassicurare la sua amata, spiegando di essersi avvicinato alla madre soltanto per aiutarla.

Cristobal, intanto, chiederà direttamente a Leocadia se sia il padre di Angela. La darklady risponderà negativamente alla domanda del maggiordomo capo che dimostrerà di non essere convinto.

Successivamente Catalina (Carmen Asecas) apprenderà che Bartolome l'ha pesantemente insultata parlando con Martina e Jacobo. Infine Manuel e Leocadia firmeranno un contratto sulla gestione dell'impresa. L'erede del marchesato guiderà la direzione tecnica dell'azienda per i prossimi cinque anni.

Petra ha protetto Pia dalla furia di Cristobal

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda ad inizio luglio in Italia, Petra ha coperto Pia, sorpresa da Cristobal a rovistare nel suo studio.

La governante ha preteso una spiegazione dalla domestica su cosa stesse facendo lì dentro. Alonso, invece, ha provato a convincere Catalina a calmarsi e fare pace con Martina. Vera e Teresa si sono introdotte all'interno della biblioteca per fare una telefonata alla duchessa di Carril. Infine la discussione tra Manuel e Alonso si è fatta sempre più accesa. Enora ha spronato il giovane a fare pace con suo padre.