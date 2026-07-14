Angela tornerà a casa dopo giorni di sequestro nelle puntate de La Promessa dal 20 al 26 luglio e sarà molto provata.

Le anticipazioni tv rivelano che Angela sarà molto debole a causa della denutrizione e non ricorderà nulla dei rapitori. Curro riuscirà a vedere la sua amata solo dopo qualche giorno e sarà una grande emozione. Il valletto, però, rischierà di essere sorpreso da Lorenzo.

Lorenzo farà tremare La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano giorni di grande tensione al palazzo a causa della scomparsa di Angela. Della figlia di Leocadia non ci sarà traccia e Curro andrà contro Cristobal pur di mettersi a capo delle ricerche.

Dietro tutto questo ci sarà lo zampino di Lorenzo, ma nessuno lo saprà tranne Leocadia. Quest'ultima, infatti, intuirà subito che il Capitano possa aver rapito sua figlia e lo metterà alle strette. Lorenzo chiederà la mano di Angela in cambio della sua libertà e pretenderà anche dei soldi dalla signora De Figueroa. Leocadia sarà disperata, ma quando capirà che Lorenzo sa che è stata lei a uccidere Jana, non potrà fare altro che cedere a tutte le sue richieste. Quando avrà la certezza di diventare il marito di Angela, Lorenzo lascerà andare la ragazza che tornerà al palazzo in condizioni pessime. Curro e gli altri accoglieranno Angela con molto entusiasmo, ma presto si accorgeranno che non sta affatto bene: le forze saranno ridotte al minimo a causa della denutrizione.

Curro e Angela: un amore indistruttibile

Nelle puntate de La Promessa dal 20 al 26 luglio, Angela crollerà tra le braccia di Leocadia che la porterà subito a letto. La ragazza avrà bisogno di molto riposo per riprendersi e Curro dovrà pazientare per rivedere la sua amata senza destare sospetti. Al suo risveglio, Angela parlerà con Leocadia che le farà domande sui suoi sequestratori. Lorenzo farà un lavoro impeccabile, perché la ragazza non ricorderà affatto chi erano i suoi rapitori. Più tardi arriverà Curro e l'incontro tra lui e Angela sarà molto emozionante. Gli innamorati potranno restare insieme solo pochi minuti per non destare sospetti e Curro rischierà di essere scoperto da Lorenzo all'uscita dalla stanza.