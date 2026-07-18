Dal 20 al 26 luglio tornano i nuovi episodi de La Promessa. Gli spoiler annunciano problemi per Catalina: la donna viene accusata dal barone de Valladeres di essere stata l'artefice di alcune sommosse, tanto che la moglie di Adriano viene costretta ad abbandonare la tenuta di famiglia. Anche Angela è in pericolo dopo il ritorno di Lorenzo, visto che il Capitano vuole sposare la ragazza.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni della soap opera iberica La Promessa, vedono la famiglia de Lujan in difficoltà per via di un gesto avventato da parte di Catalina.

Quest'ultima confessa al marito Adriano di essersi recata al palazzo del barone de Valladeres e suo marito appare subito preoccupato per le conseguenze. In seguito alle rivolte dei lavoratori, il barone arriva alla tenuta e si scaglia contro i coniugi de Lujan per l'ultimo affronto ricevuto. Mentre Catalina confida ad Alonso di aver fatto cospargere di letame la porta d'ingresso del palazzo del barone, su un giornale la nobile viene accusata di aver istigato alcune sommosse. Non contento il barone de Valladeres raggiunge la tenuta e intima a Catalina di abbandonare casa. Inizialmente la donna si rifiuta, ma in un secondo momento medita l'idea di andare lontano perché trova una pistola nella culla dei gemelli.

Per quanto riguarda Adriano: da un lato il nobile è preoccupato per la situazione famigliare che si è venuta a creare col barone, ma dall'altro non vorrebbe lasciare le sue proprietà.

Felice di come prosegue la relazione con Enora, Manuel confida a Tono che vorrebbe chiedere alla donna di diventare sua moglie ma al momento vorrebbe tenere in gran segreto la notizia. Incurante della richiesta dell'amico, Tono ne parla con la diretta interessata ma anziché esserne felice Enora sembra prendere tempo. Santos invece continua ad umiliare suo padre, facendo fare all'uomo i lavori più duri pur conoscendo le sue precarie condizioni di salute. Lope e Vera vivono delle incomprensioni, al punto che la donna decide di abbandonare la tenuta.

Martina invece entra a far parte della fondazione de la Milagrosa.

Leocadia preoccupata per sua figlia

La situazione di Angela a La Promessa è invece sempre più complessa a causa del ritorno del Capitano De La Mata. L'uomo infatti, intende convolare a nozze con la ragazza tanto che orchestra anche un finto rapimento.

Dopo alcuni giorni la ragazza viene liberata, ma psicologicamente è devastata. Di conseguenza sua madre Leocadia prende tempo e chiede al medico di scrivere un certificato in cui viene dimostrato che non può ancora uscire dalla sua camera per riposare. Curro la raggiunge in stanza, ma all'uscita viene visto da Lorenzo; solo l'intervento di Pia riesce ad evitare che il Capitano scopra la verità.