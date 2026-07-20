Le prossime puntate de La Promessa porteranno nuovi colpi di scena destinati a scuotere gli equilibri della tenuta. In quella del 20 luglio, mentre alcuni personaggi cercheranno di ricucire rapporti ormai compromessi, altri dovranno fare i conti con decisioni che potrebbero avere conseguenze molto più gravi del previsto. Al centro delle vicende ci saranno Catalina, Curro, Martina e Petra, protagonisti di una serie di eventi destinati a intrecciarsi tra loro. Catalina deciderà di essere completamente sincera con il marito e gli confesserà di essersi recata personalmente al palazzo del barone de Valladares.

La rivelazione non avrà però l'effetto sperato. L'uomo reagirà con grande preoccupazione, convinto che quella visita possa provocare conseguenze imprevedibili. Secondo lui, infatti, un gesto del genere rischia di alimentare tensioni già molto delicate e perfino di innescare uno scontro che nessuno riuscirebbe più a controllare. Le sue parole faranno capire quanto la situazione sia ormai vicina a un punto di non ritorno.

Maria scopre il gesto di Samuel

Anche Tono vivrà un momento importante. Dopo aver finalmente conosciuto tutta la verità sul passato di Simona e sul ruolo avuto da Candela nella vicenda, il giovane guarderà la situazione con occhi diversi. Comprenderà di aver giudicato troppo in fretta e maturerà la volontà di lasciarsi alle spalle i rancori.

Per questo motivo deciderà di cercare una riconciliazione con Simona, nel tentativo di recuperare un rapporto che sembrava ormai irrimediabilmente compromesso.

Dopo una serata decisamente movimentata, Maria si risveglierà ancora frastornata per gli effetti della sbornia. Solo in seguito verrà a sapere ciò che è realmente accaduto la sera precedente. Scoprirà infatti che Samuel non l'ha mai lasciata sola: il giovane è rimasto ad aspettarla fino a tarda notte e, vedendola incapace di reggersi in piedi, ha chiesto a Teresa di accompagnarla in camera e metterla a letto. Una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui Maria guarda al comportamento di Samuel.

Angela continua a essere introvabile

Nel frattempo crescerà la preoccupazione per Angela.

Della giovane non ci sarà ancora alcuna traccia e il suo silenzio inizierà a inquietare sempre più persone. Curro, convinto che dietro questa misteriosa scomparsa possa esserci qualcosa di molto più grave, prenderà una decisione importante. Determinato a fare luce sulla vicenda, penserà di rivolgersi a Burdina per riferirgli tutti i sospetti maturati nei confronti del capitano. Una scelta che potrebbe aprire scenari completamente nuovi.

In mezzo alle tante tensioni arriverà anche una notizia positiva. Con grande sorpresa di tutti, Martina riceverà un invito ufficiale dalla fondazione de la Milagrosa, che le proporrà di ricoprire il prestigioso ruolo di dama della Virgen. La proposta lascerà senza parole gli abitanti della tenuta e rappresenterà per la giovane un importante riconoscimento personale.

Cristobal, nel frattempo, inizierà a nutrire diversi dubbi su ciò che sta accadendo nei giardini della tenuta. L'uomo scoprirà infatti che alcune persone stanno lavorando ai roseti senza che lui ne sia stato informato. Infastidito dall'esclusione, pretenderà spiegazioni immediate e chiederà a Petra di presentargli il personale arrivato per rinforzare la squadra dei giardinieri.

Anche Leocadia vivrà momenti di forte esasperazione. La donna non riuscirà più a sopportare il comportamento di Lorenzo, sempre più ostinato nel trattenere Angela e nel non porre fine a una situazione che rischia di degenerare definitivamente. Il confronto tra i due si farà sempre più acceso, aumentando ulteriormente il clima di tensione all'interno della tenuta.

Petra vittima di un grave incidente

Il finale dell'episodio sarà segnato da un momento di grande apprensione. Mentre si troverà nel giardino, Petra perderà improvvisamente i sensi e cadrà a terra. La caduta avrà conseguenze dolorose: la donna finirà infatti sugli attrezzi lasciati incautamente in disordine dai giardinieri e si procurerà un profondo taglio. L'incidente getterà nello sconforto chi assisterà alla scena e aprirà nuovi interrogativi sulle sue condizioni di salute. Le prossime puntate de La Promessa si preannunciano quindi ricche di emozioni, tra confessioni che cambieranno i rapporti, misteri ancora irrisolti e un grave incidente destinato a lasciare tutti con il fiato sospeso.