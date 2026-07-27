Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che saranno in onda dal 3 al 9 agosto in prima visione su Rete 4. Le trame raccontano che Curro prenderà le difese di Pia Adarre quando scoprirà che è stata cacciata da Cristobal (Fernando Coronado). L'ex baronetto inoltre apparirà desideroso di scappare dalla tenuta insieme ad Angela per rifarsi un futuro lontano da Lorenzo.

La Promessa anticipazioni: Curro accusa Cristobal di aver cacciato Pia dalla tenuta

Curro avrà un duro faccia a faccia con Cristobal. L'ex baronetto accuserà il maggiordomo capo di aver allontanato Pia dalla tenuta poiché contrario alla sua relazione extraconiugale con Ricardo.

L'uomo avrà poi un confronto con Leocadia, la quale lo informerà che dietro alla strana scomparsa di Catalina c'è un suo piano. Martina, invece, sospetterà che l'addio di sua cugina sia stato causato dalle tensioni nate col barone di Valladares.

Alonso convincerà Leocadia ad annullare il fidanzamento tra Angela e Lorenzo. Samuel, invece, apparirà molto preoccupato per le condizioni di salute di Petra. Il prelato chiamerà un dottore alla tenuta per visitare la governante, la cui vita sarà in grave pericolo.

Curro e Angela vogliono scappare

Le anticipazioni settimanali de La Promessa rivelano che Curro e Angela decideranno di allontanarsi dalla tenuta per scappare da Lorenzo. Il piano si scontrerà con Leocadia, la quale informerà la figlia di averla vista baciarsi con l'ex baronetto e di aver capito che vuole andarsene.

La darklady inoltre dirà alla primogenita che anche Lorenzo è a conoscenza della sua relazione con Curro. La donna incoraggerà Angela a sospendere la storia per non incorrere ad importanti conseguenze.

Infine le regole rigide di Cristobal genereranno il malcontento nello staff. Il maggiordomo capo informerà i domestici che se supereranno tre errori errori verranno licenziati.

Catalina è stata minacciata dal barone di Valladares

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda a fine luglio sui teleschermi italiani, Leocadia è stata costretta a cedere ai ricatti di Lorenzo pur di ritrovare Angela. Lo staff, invece, è apparso all'oscuro che dietro alla scomparsa della ragazza ci sia lo zampino del capitano, interessato a sposarla.

Manuel insieme a Tono e Enora ha voluto ripartire da zero per dare vita a nuove idee ingegneristiche. Catalina, intanto, ha continuato ad essere tenuta sotto scacco dal barone di Vallares, che ha preteso il suo abbandono dalla tenuta. Infine Vera è apparsa sempre più confusa, tanto da decidere di prendere le distanze da Lope.