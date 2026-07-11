Angela salverà la vita a Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: sarà lei, infatti, ad impedire a Curro di sparare al Capitano.

Le anticipazioni rivelano che Curro terrà prigioniero Lorenzo e sarà sul punto di toglierli la vita. L'intervento di Angela sarà provvidenziale, ma il Capitano non le sarà grato. Al contrario, si divertirà a provocarla: "Sarai un animale da addomesticare quando sari mia moglie", le dirà.

Lorenzo prigioniero di Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il ritorno di Lorenzo farà tremare Angela e Curro. I due ragazzi, infatti, hanno avuto davvero poco tempo per vivere la loro storia con serenità.

Nelle scorse puntate, Angela ha progettato con il suo amato una fuga in Svizzera e ha progetti importanti: lei studierà e lui cercherà un lavoro con lo scopo di sposarsi in segreto. Purtroppo tutto sarà distrutto dal ritorno di Lorenzo che avrà l'unico obiettivo di vendicarsi dei due ragazzi che lo hanno mandato in prigione. Le angherie del Capitano saranno sempre più crudeli, tanto che arriverà a costringere Angela al matrimonio con lui. Curro, però, si farà coraggio e rapirà Lorenzo per fargli provare tutto ciò che hanno provato le sue vittime. Il ragazzo non dirà a nessuno del suo piano e mentre il Capitano sarà rinchiuso nella stanza segreta tutti si domanderanno che fine abbia fatto. Solo Angela si accorgerà che qualcosa non va, perché noterà una goccia di sangue sul guanto di Curro.

La ragazza farà di tutto per evitare al suo amato di commettere un reato e, di fatto, salverà la vita a Lorenzo.

Lorenzo spietato con Angela e Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Angela seguirà Curro e irromperà nella stanza segreta in un momento cruciale. Il valletto, infatti, terrà Lorenzo sotto tiro e minaccerà di sparare se lui non confessa di aver ucciso Jana. Angela entrerà nella stanza e, in lacrime, supplicherà Curro di non macchiarsi di omicidio. Le parole della ragazza saranno disperate e convincenti, tanto che alla fine Curro abbasserà l'arma. La tensione sembrerà finita, ma proprio allora Lorenzo si divertirà a stuzzicare Curro, insultando Angela. Quest'ultima urlerà contro il Capitano tutto il suo disprezzo, ma lui si farà una risata: "Sarai come un animale da addomesticare", dirà, "Quando diventerai mia moglie cambierai".