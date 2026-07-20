Alonso e Manuel offriranno il 25% de La Promessa a Lorenzo in cambio della rinuncia alle nozze con Angela nelle prossime puntate.

Le anticipazioni rivelano che Angela e Curro saranno ormai rassegnati: il loro sogno d'amore non si realizzerà mai. A un passo dall'altare, però, Manuel e Alonso faranno un ultimo tentativo per convincere Lorenzo a lasciare libera Angela. Il Capitano rifletterà sull'offerta che sembrerà interessarlo molto.

Lorenzo a un passo dalle nozze a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la vita di Angela e Curro si trasformerà in un incubo.

Quando Leocadia annuncerà che sua figlia sposerà Lorenzo, spezzerà tutti i sogni dei due innamorati che saranno a dir poco disperati. Il Capitano avrà ben chiaro il suo obiettivo: privare Curro dell'unica donna che ama e umiliare Angela facendola diventare sua moglie. Lorenzo sarà pronto a tutto pur di raggiungere il suo scopo e non ascolterà i consigli e le richieste di nessuno. Curro sarà pronto più volte ad implorare in lacrime quello che un tempo era suo padre, ma Lorenzo sarà impassibile. Tutto sembrerà inutile, tanto che Angela si rassegnerà all'idea di avere una vita infelice accanto a un uomo che odia. Curro confiderà a Manuel l'inferno che sta vivendo e gli racconterà l'amore che ha vissuto con Angela.

Nessuno più del marchesino potrà capire Curro e Manuel non resterà con le mani in mano.

Manuel e Alonso: l'ultimo tentativo con Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel andrà a parlare con Lorenzo e gli dirà che non gli conviene sposare Angela. Il Capitano, però, non farà altro che sorridere di fronte all'ennesimo tentativo di suo nipote. A quel punto Manuel offrirà a Lorenzo il 25% de La Promessa in cambio della rinuncia alle nozze. Il Capitano, però, si renderà conto che bisognerà aspettare la morte di Alonso per rendere effettiva quella proposta. Il marchese interverrà personalmente e mostrerà a Lorenzo un documento già firmato: se rinuncia a sposarsi, un quarto della tenuta sarà già di sua proprietà. Il Capitano non potrà essere indifferente a un'offerta così generosa e valuterà seriamente l'idea di mettere le mani sulla preziosa proprietà.