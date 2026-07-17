Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve sui teleschermi italiani raccontano che Leocadia escogiterà un piano per evitare che la figlia sposi Lorenzo de La Mata. La darklady vorrà che Angela convoli a nozze con Beltran per scappare dal perfido capitano.

Beltran fa il suo arrivo alla tenuta

Tutto inizierà quando Beltran farà il suo arrivo alla tenuta per fare una visita al suo amico Jacobo e la sua fidanzata Martina. Il ragazzo, gentile e dai modi raffinati, instaurerà un buon rapporto con Angela, attirando l'attenzione di Leocadia.

Quest'ultima, determinata a impedire che la figlia finisca nelle grinfie di Lorenzo, elaborerà un nuovo piano. La darklady vorrà convincere Angela a sposare Beltran prima che le nozze con il capitano possano diventare realtà. Leocadia arriverà a chiedere aiuto a Curro per mettere in piedi la sua strategia. L'ex baronetto accetterà di collaborare con la donna, dimostrando di voler fare il possibile per salvare Angela dal matrimonio combinato con Lorenzo. Nonostante questo, il giovane avrà dei dubbi sulla riuscita del piano.

Angela accetta di sposare Beltran per scappare da Lorenzo

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Curro parlerà della proposta a Pia, la quale gli consiglierà di riflettere attentamente prima di accettare.

Fatto sta che l'ex baronetto parlerà con Angela, informandola del piano messo in piedi dalla madre. La giovane reagirà con stupore anche se cambierà presto idea quando Curro le farà notare che sposare Beltran potrebbe essere l'unico modo per sottrarsi al controllo di Lorenzo e al rischio di essere rinchiusa in un sanatorio. Angela accetterà di sposare l'amico di Jacobo, considerandolo l'unico modo per riconquistare la propria libertà. Il volere della ragazza si scontrerà con quello di Beltran, che non apparirà così sicuro di contrarre matrimonio. Il giovane inizierà ad avere dei sospetti sulle reali intenzioni di Leocadia e cercherà di capire cosa si nasconde dietro all'improvvisa proposta di matrimonio.

Leocadia ha detto a Cristobal che Angela non è sua figlia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà luglio su Rete 4, Cristobal ha velocizzato le ricerche di Angela perché ha pensato di essere suo padre. Leocadia ha cercato di riportare il suo amante alla ragione visto che col suo comportamento ha rischiato di metterli in pericolo. La darklady ha giurato di fronte all'uomo che Angela non è sua figlia. Curro, invece, ha aggredito Lorenzo, sicuro che abbia rapito la sua amata. Il giovane ha trovato la giacca che indossava la ragazza il giorno del rapimento.