"Sei il padre di Angela": questa dichiarazione di Leocadia sconvolgerà Cristobal nelle prossime puntate de La Promessa, ma non sarà tutto così semplice.

Le anticipazioni, infatti, rivelano che la signora De Figueroa si rimangerà la parola qualche giorno dopo, creando non poca confusione in Cristoobal. La paternità di Angela, quindi, resta ancora un mistero e solo Leocadia conosce la verità sulla vicenda.

La passione di Leocadia e Cristobal a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto emergeranno misteriosi dettagli sul passato di Leocadia.

Nelle scorse puntate è emerso che la donna è l'amante di Cristobal e la loro intensa relazione dura da molti anni. Negli ultimi giorni, inoltre, Angela ha conosciuto meglio il nuovo maggiordomo e a lui ha chiesto chiarimenti sulla gestione del personale, mostrandosi molto interessata al suo modo di fare. La vicinanza tra i maggiordomo e la ragazza ha destato non pochi sospetti nella servitù, ma tra loro non ci sarà nessuna storia d'amore. Il corso della storia prenderà una piega inaspettata e tutto avrà inizio quando Cristobal nutrirà un serio interesse per Teresa che nella quinta stagione diventerà la nuova governante della servitù. La gelosia di Leocadia sarà inevitabile e quando la donna vedrà il bacio tra Cristobal e Teresa passerà all'azione.

Qual è la verità di Leocadia su sua figlia?

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia si farà avanti con Cristobal, regalandogli una dichiarazione d'amore mai fatta. Il maggiordomo, infatti, ammetterà che nonostante la loro lunga relazione ha sempre pensato di essere solo un piacevole passatempo. Leocadia lo implorerà di non lasciarla, ma non si fermerà qui. "Tu sei il padre di Angela", gli dirà lasciandolo senza parole. L'uomo si domanderà perché Leocadia gli abbia sempre mentito negando questa verità. Lei gli dirà che aveva solo paura di compromettere la sua vita, ma aggiungerà che il timore di perderlo è più forte di tutto. Cristobal è davvero il padre di Angela? Questo resta ancora un mistero irrisolto, perché qualche tempo dopo Leocadia si rimangerà tutto e dirà a Cristobal di aver finto che fosse il padre di sua figlia per legarlo a sé.