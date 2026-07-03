Cristobal spaventerà Leocadia entrando nella sua stanza di notte nelle prossime puntate de La Promessa: tra i due si riaccenderà la passione.

Le anticipazioni rivelano che emergerà una lunga relazione tra Leocadia e Cristobal che si amano segretamente dei tempi di Cruz al palazzo. I due amanti saranno molto bravi a nascondere i loro sentimenti. Nessuno, infatti, sospetterà del loro legame che grazie alla convivenza sarà molto più semplice da portare avanti.

Un nuovo amore proibito a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto emergerà il segreto di Leocadia.

Al palazzo regnerà la pace dopo l'arresto di Lorenzo, la tensione sarà ridotta al minimo e gli animi di tutti saranno più distesi. Angela e Curro vivranno una notte di passione, certi di aver fatto finalmente il primo passo verso la libertà. I due innamorati, però, non saranno gli unici a lasciarsi andare. Nel cuore della notte, infatti, Cristobal entrerà di soppiatto nella stanza di Leocadia che dorme beatamente e le tapperà la bocca con una mano. La donna si sveglierà terrorizzata, ma quando si volterà per guardare in faccia il presunto aggressore, sarà molto felice. Leocadia e Cristobal si baceranno con grande passione e trascorreranno la notte insieme. Sarà chiaro che tra i due c'è una relazione che dura da molti anni e che va ben oltre il semplice divertimento.

Leocadia e Cristobal: una passione che dura da anni

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia e Cristobal riaccenderanno la fiamma della passione. Dai loro discorsi emergerà che la forte complicità tra loro esiste sin dai tempi di Cruz e non si è mai spenta. Leocadia starà molto attenta a non lasciare trasparire nulla dei suoi sentimenti. Si capirà che Cristobal, infatti, è il suo unico punto debole. Il maggiordomo di giorno sarà impeccabile e severo come sempre, ma appena potrà si ritaglierà dei momenti da vivere con la sua amante. Leocadia, tra le sue braccia, mostrerà un lato di sé ancora sconosciuto: fragile e sentimentale. Nessuno sospetterà di loro, perché i due saranno molto bravi a portare avanti la relazione clandestina proteggendo il proprio ruolo nel palazzo.