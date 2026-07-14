Maria sarà distrutta nelle prossime puntate de La Promessa: la sua bambina si ammalerà di un'infezione e la sua vita sarà a rischio.

Le anticipazioni rivelano che Maria partorirà nei campi e questo causerà un'infezione molto aggressiva per la neonata. Il medico sarà brutale e darà a Maria poche speranze di restare con sua figlia. Don Samuel sarà pronto all'estrema unzione, ma la giovane madre non potrà rassegnarsi. Alonso si sentirà in colpa per aver assistito al parto con poca cura per l'igiene.

Una piccola arrivata a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il momento più felice per Maria rischierà di trasformarsi in un incubo.

Tutto avrà inizio quando Alonso aiuterà la ragazza a partorire nelle campagne: la bambina sembrerà sana e forte. L'emozione peri l marchese sarà grande, tanto che considererà la nuova arrivata come sua nipote. Maria tornerà al palazzo con la sua bambina e sarà accolta con molto affetto da tutti i suoi amici. In questo momento di gioia, Maria non potrà fare altro che ripensare alla defunta amica e per onorarla deciderà di chiamare Jana sua figlia. Tutto sembrerà procedere per il meglio: per la giovane madre sarà difficile abituarsi ai ritmi della bambina, soprattutto perché piangerà in continuazione tutta la notte. In un primo momento, Pia e gli altri rassicureranno Maria dicendole che l'inquietudine di sua figlia è una fatto normale, ma lei non ne sarà convinta.

L'incubo inizierà quando Maria si rivolgerà al medico che le confermerà che qualcosa non va in su figlia.

La notizia che distruggerà Maria

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria sarà molto in ansia per sua figlia. La piccola inizierà ad avere una febbre alta che non scenderà e la diagnosi del medico sarà brutale. Il dottore non darà false speranze a Maria: la bambina ha contratto una brutta infezione durante il parto, a causa della scarsa igiene. La cameriera avrà il cuore spezzato quando sentirà che la sua bambina potrebbe morire. Don Samuel chiederà a Maria di lasciargli dare l'estrema unzione alla piccola, ma lei avrà una reazione durissima. La giovane madre, infatti, non potrà accettare l'idea che a sua figlia succeda qualcosa di terribile. Alonso sarà divorato dai sensi di colpa, perché è stato lui a far nascere la bambina.