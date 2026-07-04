Leocadia cambierà atteggiamento con Curro e tesserà le sue lodi nelle prossime puntate de La Promessa: tutto accadrà quando il giovane diventerà Conte de Linaja.

Le anticipazioni rivelano che Angela e Curro saranno molto divertiti dal comportamento della signora De Figueroa. Lorenzo, invece, sarà sempre più solo con il suo disprezzo.

L'agguerrito ritorno di Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi cambiamenti per Curro nelle prossime puntate. Dopo aver consegnato Lorenzo alla giustizia, il giovane valletto vivrà dei giorni felici insieme ad Angela, ma tutto durerà troppo poco.

Il Capitano tornerà più agguerrito di prima e pretenderà di togliere tutto a Curro, anche la donna che ama. Lorenzo imporrà a Leocadia di concedergli la mano di Angela e lei sarà costretta ad accettare. I due innamorati dovranno affrontare l'inferno, ma la luce della speranza tornerà a brillare nelle loro vite grazie alla grande forza d'animo che Curro dimostrerà di avere. Il giorno delle nozze, il valletto si barricherà con Angela in un casolare e questo segnerà l'inizio del grande cambiamento. Curro tornerà al palazzo solo dopo aver dichiarato che non si fermerà fino a quando non otterrà la sua dignità e la libertà di amare Angela. Alonso dovrà arrendersi e solo Leocadia e Lorenzo remeranno contro questa storia d'amore, ma non basterà.

La vittoria di Curro dopo mesi di sofferenza

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro sarà deciso a sposare Angela, ma prima vorrà riconquistare il titolo di Barone de Linaja. A questo proposito, arriverà al palazzo il Duca di Salvatierra per intervistare Curro e avviare la procedura. Il re avrà l'ultima parola e per questo Leocadia sarà costretta da Lorenzo a contattare Lisandro per impedire che Curro torni ad essere un nobile. Alla fine trionferà la giustizia: Curro diventerà il nuovo Conte de Linaja, oltre ogni aspettativa. Da quel momento, Leocadia cambierà decisamente nei suoi confronti e tesserà le lodi del suo futuro genero. Curro e Angela saranno divertiti da questo cambiamento e l'unico a disprezzare questa nuova situazione sarà Lorenzo. Il Capitano resterà solo con il suo odio.